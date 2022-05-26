坎城名導親邀吳可熙主演新片 預計7月抵台拍攝

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非裔法籍導演阿布代拉曼．席沙克（Abderrahmane Sissako）（左）在坎城影展宣布新片「芳香嶺」將由台灣演員吳可熙（右）主演，預計7月來台灣拍攝。（CAA agency提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月26日

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（中央社記者王心妤台北26日電）非裔法籍導演席沙克在坎城影展上宣布，台灣女星吳可熙將演出他的新片「芳香嶺」。此片預計7月來台取景，吳可熙也推薦導演要嘗試台灣美食臭豆腐、豬血糕。

阿布代拉曼席沙克（Abderrahmane Sissako）曾以「在地圖結束的地方」（Timbuktu）入選坎城影展正式競賽，並獲提名奧斯卡獎。他的新片將由丹尼斯佛洛伊德（Denis Freyd）及在法台裔的王琮共同監製。

席沙克因為關注到吳可熙在電影「灼人秘密」的表現，主動邀請她擔任新片女主角。吳可熙表示，「太榮幸，一直很喜歡這位導演，這次的故事非常美，角色情緒很濃烈、富有生命力，我很期待。」

席沙克表示，開拍前會提早到台灣，希望一起創造角色，「還要訴說美麗人們的故事。」吳可熙也推薦導演吃台灣美食，可以嘗試吃臭豆腐、豬血糕。

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吳可熙2019年曾以「灼人秘密」劇本入圍坎城影展一種注目單元，並登上坎城影展。這次再度來到坎城影展，吳可熙透露，到了現場才發現大家都沒戴口罩，電影院也滿場，晚宴活動如常舉辦，讓她驚訝表示，「一切跟沒有疫情一樣，好像回到2019年。」她也透露其他影人說COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已經結束了，示意她可以拿下口罩。

另外，吳可熙也參與媒體The Wrap舉辦的「年度影響力電影人」晚會，向各界影人介紹台灣電影，讓台灣電影走向國際。（編輯：張雅淨）1110526