第75屆坎城影展 主要得獎名單

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（中央社坎城28日綜合外電報導）第75屆坎城影展28日閉幕，瑞典導演魯本奧斯倫執導的社會諷刺喜劇片「無限悲情」（Triangle of Sadness）勇奪最佳影片金棕櫚獎，這也是他5年內第2度在坎城奪此殊榮。

以下是本屆坎城影展主要獎項得獎名單：

★金棕櫚獎（La Palme d'or）：瑞典導演魯本奧斯倫（Ruben Ostlund），「無限悲情」（Triangle of Sadness），瑞典-德國-法國-英國。

★評審團大獎（Grand Prix）：比利時導演盧卡斯東特（Lukas Dhont）執導的「親密」（Close），比利時-荷蘭-法國；法國女導演克萊兒德尼（Claire Denis）執導的「正午之星」（Stars at Noon），法國。

★最佳導演獎（Best director）：韓國導演朴贊郁（Park Chan-wook），「分手的決心」（Decision To Leave），韓國。

★最佳女主角獎（影后，Best actress）：伊朗女星查赫拉阿米爾易卜拉希米（Zar Amir Ebrahimi），主演伊朗導演阿里阿巴斯（Ali Abbasi）執導的「聖蛛」（Holy Spider），丹麥-德國-瑞典-法國。

★最佳男主角獎（影帝，Best actor）：宋康昊（Song Kang-ho），主演日本導演是枝裕和（Hirokazu Kore-eda）執導的韓語電影「嬰兒轉運站」（Broker），韓國。

★最佳劇本獎（Best screenplay）：埃及裔瑞典影像工作者塔利克薩利赫（Tarik Saleh），「天堂來的男孩」（Boy from Heaven），瑞典-法國-芬蘭-丹麥。

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★評審團獎（Jury prize）：夏洛特．馮黛梅爾許（Charlotte Vandermeersch）和菲利克斯．凡．葛羅尼根（Felix Van Groeningen）執導的「八座山」（The Eight Mountains），義大利-比利時-法國-英國；波蘭導演傑西史柯林摩斯基（Jerzy Skolimowski）執導的「驢叫」（EO），波蘭。

★最佳短片獎（Best short film）：陳劍瑩（Jianying Chen），「海邊升起一座懸崖」（The Water Murmurs），中國。（譯者：劉學源/核稿：劉文瑜）1110529