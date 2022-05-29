朴贊郁宋康昊坎城影展奪大獎 韓國影業再獲國際肯定

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55歲的宋康昊（左）在「嬰兒轉運站」演出精湛奪得坎城影帝。（共同社）

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（中央社法國坎城28日綜合外電報導）韓國影業繼續在國際舞台發威，備受喜愛的資深電影人朴贊郁與宋康昊今天在法國坎城影展分獲最佳導演和最佳男主角大獎。

法新社報導，韓國名導朴贊郁以犯罪懸疑片「分手的決心」（Decision To Leave）獲得最佳導演獎；曾主演奧斯卡得獎片「寄生上流」（Parasite）的韓國男演員宋康昊則以「嬰兒轉運站」（Broker）登上影帝寶座。

除此之外，Netflix夯劇「魷魚遊戲」（Squid Game）主角李政宰也因導演處女作Hunt入選坎城影展午夜放映單元，備受注目。

朴贊郁2004年以復仇三部曲第二部曲「原罪犯」（Oldboy）贏得坎城影展次高榮譽評審團大獎，這次是他睽違近20年再獲肯定。

曲折離奇的「原罪犯」一舉把韓國電影推上世界舞台；多年之後，「寄生上流」於2019年贏得坎城金棕櫚獎以及2020年的奧斯卡最佳影片大獎。

58歲的朴贊郁告訴坎城觀眾，他深信，「看電影」這門娛樂將會回春。他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「疫情大流行期間，國界關閉，大家彼此懼怕，戲院空蕩蕩，但慢慢的，觀眾會再度發掘電影」。

韓國國寶級影星 坎城登頂

55歲的宋康昊憑藉在日本導演是枝裕和的首部韓語電影「嬰兒轉運站」精湛演出，奪得坎城影帝殊榮。

宋康昊與曾以「小偷家族」（Shoplifters）一片贏得2018年金棕櫚獎的是枝裕和合作，他今天接過獎座時說，「我很替我這個大家庭高興。」

宋康昊說，拍片期間沒有任何語言和文化隔閡的問題。他說：「是枝裕和非常熟悉韓國文化，相處上並沒有什麼不同。」

他還說：「日本電影韓國人都很熟，就我個人而言，是枝裕和的作品我幾乎全看過。」

宋康昊是韓國國寶級藝人，演過多部偉大韓片，包括與「寄生上流」導演奉俊昊合作的4部作品，當中2006年的「駭人怪物」（The Host）以及奉俊昊的首部英文作品「末日列車」（Snowpiercer）不但口碑佳，票房表現也很亮眼。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110529