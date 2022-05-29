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75屆坎城影展 瑞典電影「無限悲情」奪金棕櫚獎[影]

2022/5/29 06:03（5/29 07:28 更新）
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影片來源：FRANCE 24 English

（中央社坎城28日綜合外電報導）第75屆坎城影展得獎名單揭曉，瑞典導演魯本奧斯倫執導的社會諷刺喜劇片「無限悲情」（Triangle of Sadness），勇奪最佳影片金棕櫚獎，也是魯本奧斯倫5年內第2度在坎城奪此殊榮。

瑞典鬼才導演魯本奧斯倫（Ruben Ostlund）先前曾於2017年的第70屆坎城影展以「抓狂美術館」（The Square）摘下金棕櫚獎。

評審團大獎由比利時導演盧卡斯東特（Lukas Dhont）執導的「親密」（Close）以及法國女導演克萊兒德尼（Claire Denis）執導的「正午之星」（Stars at Noon）共同獲得。

韓國名導朴贊郁（Park Chan-wook）執導犯罪懸疑片「分手的決心」（Decision To Leave）獲得最佳導演獎。

本片由中國女星湯唯（Tang Wei）和韓國男星朴海日（Park Hae-il）主演，講述調查一件山上意外失足墜亡案件的刑警，與死者妻子間所發生的故事。

影片來源：The Upcoming
影片來源：The Upcoming
Embed from Getty Images
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最佳女主角獎（影后）頒給流亡法國的伊朗女星查赫拉阿米爾易卜拉希米（Zar Amir Ebrahimi），她因主演伊朗導演阿里阿巴斯（Ali Abbasi）執導的「聖蛛」（Holy Spider）獲此殊榮。

她在片中飾演一名記者，試圖揭開伊朗聖城麥什赫德（Mashhad）連續謀殺妓女案的謎團。由於阿里阿巴斯未獲准在伊朗境內拍攝電影，最終選擇在約旦拍攝。

韓國男演員宋康昊（Song Kang-ho）因在日本導演是枝裕和（Hirokazu Kore-eda）執導的首部韓語電影「嬰兒轉運站」（Broker）的精湛演出，奪得最佳男主角獎（影帝）。

韓國「國民影帝」宋康昊先前主演的韓國電影「寄生上流」（Parasite），曾獲第92屆奧斯卡金像獎最佳影片獎，以及第72屆坎城影展金棕櫚獎，成為第一部獲此殊榮的韓國電影。

評審團獎由夏洛特．馮黛梅爾許（Charlotte Vandermeersch）和菲利克斯．凡．葛羅尼根（Felix Van Groeningen）執導的「八座山」（The Eight Mountains）以及波蘭導演傑西史柯林摩斯基（Jerzy Skolimowski）執導的「驢叫」（EO）共同獲得。

埃及裔瑞典影像工作者塔利克薩利赫（Tarik Saleh）以「天堂來的男孩」（Boy from Heaven）奪最佳劇本獎。（譯者：劉學源）1110529

影片來源：The Upcoming
影片來源：EonTalk Media
影片來源：Festival de Cannes (Officiel)
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