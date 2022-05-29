無限悲情超諷刺 瑞典鬼才導演2度獲金棕櫚殊榮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社坎城28日綜合外電報導）「無限悲情」這部講述階級衝突，且因片中出現嘔吐排便場景而「臭」名遠播的惡毒尖銳諷刺片，今天在坎城影展贏得金棕櫚獎，這也是瑞典導演魯本奧斯倫第2度奪此殊榮。

法新社報導，「無限悲情」（Triangle of Sadness）讓魯本奧斯倫（Ruben Ostlund）繼2017年的「抓狂美術館」（The Square）後再獲肯定，是坎城影展史中少數的雙料贏家。

48歲已穩穩建立起尷尬大師名聲的魯本奧斯倫，專拿資本階級開刀。他這次看上模特兒和超級富豪，以及一艘遊艇遇災如何讓他們的身分地位發生突變。

新片上週於坎城影展首映後，劇中人物船上嘔吐排便的場景很快就成了話題，觀眾的反應要不狂笑，要不臉色發青。

魯本奧斯倫今天接過獎座時表示，他希望觀眾被娛樂的同時也能「深切自省，在試映過後走出去，有可以談論的話題」。

「無限悲情」評價兩極，美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）認為該片「惡毒得好笑」，英國「衛報」稱其是「鬧劇、不夠細致、專挑軟柿的諷刺片」。

不過，最後話語權落在9人評審團上，本屆評審團由法國影星文森林登（Vincent Lindon）領軍，成員包括2度在奧斯卡金像獎得獎的伊朗導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi），以及印度巨星荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）。

文森林登表示，評審團在決定贏家上碰到一些困難，但「無限悲情」讓「整個陪審團都震撼萬分」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110529