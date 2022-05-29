韓流坎城發威 宋康昊影帝第一人朴贊郁3度奪獎

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（中央社首爾29日綜合外電報導）「韓流」在第75屆坎城影展大放異彩，「國民影帝」宋康昊拿下最佳男主角，成為首位榮獲坎城影帝的韓國男星；名導演朴贊郁獲最佳導演獎，第3度在坎城影展奪獎。

「就像我們戰勝疫情一樣，相信電影人擁有能夠永遠守護電影和電影院的力量。」朴贊郁在第75屆坎城影展頒獎典禮發表得獎感言時說。

執導的愛情懸疑片「分手的決心」（Decision To Leave）讓他獲得最佳導演獎，成為繼林權澤2002年以「醉畫仙」奪下相同獎項後，第2位獲此殊榮的韓國導演。

韓聯社報導，「分手的決心」講述刑警「海俊」（朴海日飾）在調查一起命案過程中與死者之妻「瑞萊」（湯唯飾）發生的一系列故事。朴贊郁說：「我想在這部影片中凸顯的是後半部分...故事的重心轉移到女主角，她不再是被男性視角觀察的對象，而成為敘事主體。」

朴贊郁介紹，他從瑞典「馬丁．貝克（Martin Beck）探案」系列和南韓老歌「霧」中受到啟發後，製作了「分手的決心」。他說：「我曾經想過以馬丁·貝克系列中既體貼又禮貌的刑警為原型製作犯罪電影，還想過拍一部將南韓老歌『霧』作為插曲的愛情電影，『分手的決心』就是這兩個想法相結合而成的作品。」

朴贊郁是獲選坎城、柏林、威尼斯3大影展正式競賽片的韓國導演第一人，曾以「原罪犯」獲2004年坎城評審團大獎、「蝙蝠：血色情慾」奪2009年坎城評審團獎，今年再以「分手的決心」第3度在坎城發光。該片也被看好是韓國影壇繼「寄生上流」後，有望闖進奧斯卡的強片。

宋康昊（左）與日籍導演是枝裕和（右）出席坎城影展。（共同社）

影片來源：The Upcoming

至於以「嬰兒轉運站」（Broker）摘下影帝的宋康昊，他成為首次獲此殊榮的韓國演員。此前，演員全度妍曾於2007年以「密陽」摘下坎城影后。

宋康昊在「嬰兒轉運站」中飾演負債累累的洗衣店老闆「尚賢」。韓聯社報導，電影講述因棄嬰箱結緣的人們逐漸成為一家人的故事，而尚賢偷開棄嬰箱，賣掉嬰兒。宋康昊以自然細膩的演技演繹角色，獲得好評。

宋康昊說，本片日本導演是枝裕和想透過這部作品表達的主題是「家庭」，「但並不是家庭本身，而用細膩又犀利的手法描繪出我們在生活中需要珍惜的情感以及往往被我們忽略的情感，這部作品因此更讓人感動，且耐人尋味」。

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55歲的宋康昊2007年和全度妍合演的「密陽」就曾入圍坎城影展競賽，全度妍勇奪坎城影后，宋康昊沒有稱帝。不過他主演「寄生上流」贏得2020年奧斯卡最佳影片，並擔任去年坎城影展評審；今年終以「嬰兒運轉站」在坎城稱帝。

宋康昊在第75屆坎城影展勇奪影帝，成為首位榮膺坎城影帝的韓國男演員，也是繼1994年「活著」的中國男星葛優、2004年是枝裕和執導「無人知曉的夏日清晨」日本男星柳樂優彌後，第3位東方坎城影帝。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1110529