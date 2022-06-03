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韓國演員張娜拉將嫁小6歲圈外男友：很開心與帥氣的他共度人生

2022/6/3 09:35（6/3 10:01 更新）
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韓國知名女演員張娜拉3日親自宣布即將結婚，對象是小自己6歲的圈外男友。（圖取自instagram.com/nara0318）
韓國知名女演員張娜拉3日親自宣布即將結婚，對象是小自己6歲的圈外男友。（圖取自instagram.com/nara0318）
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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）韓國知名女演員張娜拉今天親自宣布即將結婚，對象是小自己6歲的圈外男友，開心宣布婚訊的張娜拉對男友身分保密到家，僅透露未婚夫從事影像工作。

張娜拉今天在官網及社群網站上宣布結婚消息，「雖然是個人私事，但今天想告訴各位一個開心的消息」，並透露未婚夫是小自己6歲的影像工作者，兩人已交往2年，決定攜手共度人生。

「他美好的微笑與誠實善良的心，以及對工作全心投入的誠懇態度打動了我」，張娜拉在文中大方說明兩人結緣原因，「我很開心能與帥氣的他共度人生，我們會幸福快樂的」，表示希望將這份喜悅分享給所有人。

但為避免身分曝光影響圈外人未婚夫的工作，張娜拉並未細說關於未婚夫的資訊，「因為他不是公眾人物，多少擔心是否會因為我，造成他在工作上的不便，懇請各位以寬容善意來理解」。

她也感謝多年來支持自己的粉絲，「我作為一名別無長處的藝人出道彷彿才是昨天的事，不知不覺也走過許多歲月，感謝大家長久以來的照顧與支持」，表示會在婚後儘快帶著好作品與觀眾見面。

韓媒報導，41歲的張娜拉將在6月底舉辦婚禮。

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張娜拉2001年以歌手出道，2002年因主演韓劇「開朗少女成功記」及「紅豆女之戀」爆紅，在韓國及台灣都享有高人氣與知名度，之後將工作重心轉移至中國，2011年後重回韓國影視圈，主演「Go Back夫婦」、「皇后的品格」等韓劇，持續活躍於影視圈。

曾在中國主演多部戲劇並發行中文專輯的張娜拉，說得一口流利中文，她今天也同時以中文在微博上發表婚訊。（編輯：郭中翰）1110603

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