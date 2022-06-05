漫威首位穆斯林英雄 19歲素人變「驚奇少女」

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）漫威全新影集「驚奇少女」即將上線，19歲素人演員維拉尼將詮釋漫威宇宙裡首位穆斯林英雄。在4日全球記者會上，戲裡戲外都是漫威鐵粉的維拉尼，回憶收到試鏡時曾以為是詐騙。

「驚奇少女」（Ms. Marvel）以美國校園青春生活為題材，描述16歲的穆斯林美籍高中生卡瑪拉．克汗（Kamala Khan），熱衷於遊戲與創作同人小說，更是「驚奇隊長」（Captain Marvel）的頭號粉絲，現實中，卻在家庭和校園裡找不到歸屬感，直到意外獲得超能力後，生活才開始有轉變。

維拉尼（Iman Vellani）是來自巴基斯坦、加拿大長大的素人演員，戲裡戲外都是漫威超級粉絲，對所有角色瞭若指掌。

維拉尼回憶收到漫威試鏡邀約時，一度以為是場騙局，但還是像寫學術論文般製作履歷，並在凌晨寄出試鏡帶，最後她在高中畢業當天拿到「驚奇少女」角色，將在明年上映的電影「驚奇隊長2」中，與偶像布麗拉森（Brie Larson）合作。

維拉尼認為，「驚奇少女」的獨特性是徹底理解粉絲文化，「文化和宗教從來不是主要性格，只是她生活的一部分」。維拉尼強調，他們不是在製作關於巴基斯坦或穆斯林的節目，「而是這個『復仇者聯盟』的粉絲，剛好是名巴基斯坦裔的穆斯林」，當漫威鐵粉獲得超能力會有什麼反應，想必會與影迷很有共鳴。

最後維拉尼被問到，若有機會擁有其他漫威英雄的超能力想選擇誰，她笑回是「X教授」（Professor X），還用手指偷偷指向漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige），「我還想進入人們的腦海裡，知道他們在想什麼」。

「驚奇少女」將於8日在Disney+上線。（編輯：張雅淨）1110605