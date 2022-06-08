二壘魔術師黃忠義再踏紅土 實境秀熱血組跨界球隊

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）「二壘魔術師」回來了，前中華職棒名將黃忠義將擔任運動實境秀「超級王牌棒球隊」總教練，指導舉重、羽球、射箭等領域12名運動員踏上紅土訓練，最終之戰將與中職球隊比拚。

54歲的「東哥」黃忠義曾協助台灣在1992年巴塞隆納奧運摘下銀牌，是棒球列為奧運正式競賽項目後，台灣棒球史上的唯一獎牌。

黃忠義表示，運動員最高的殿堂就是奧運，「穿上中華隊衣後，就是要為台灣爭光。」奪牌後受到全台民眾關注，現在把獎牌放在老家花蓮，當成傳家寶看待。他笑說，不會把銀牌傳承給同樣是棒球員的兒子黃紹熙，反而會把那4年磨練精神，透過故事與兒子分享。

此次，黃忠義將坐鎮「超級王牌棒球隊」總教練，親自招兵買馬，一一致電後輩，包含「神速豹子腿」方昶詠、「中職全壘打王」陳文賓、「千安神捕」鄭達鴻、「豪速投手」林其緯與「潛力新星」黃紹熙等，分別擔任首席、打擊、捕手、投手、守備教練。

6名教練將帶領舉重、羽球、射箭、超馬、網球、足球、格鬥、拳擊、田徑、跆拳道及跳水等領域的12名體壇頂尖運動員，踏上棒球場展開一場從無到有的拚搏。

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特別的是，黃忠義剛接到節目時曾直呼：「這個節目一定不會成功，組棒球隊需要花很多經費與人力！」甚至認為這群從未接觸過棒球的運動員，不可能贏得任何一場比賽，但又轉念一想，就想看製作單位拿出什麼樣的資源打造這檔運動實境秀。

黃忠義將在「超級王牌棒球隊」再次發揮魔術師精神，帶領這12名永不放棄的運動員，再被打爆摧毀自信後，打下一場又一場勝利的旅程。節目由巨宸製作，將於7月在民視無線台、LINE TV熱血播出。（編輯：張雅淨）1110608