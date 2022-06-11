「龔囝」奪金穗大獎 楊雅喆退訂Netflix不怕被封殺

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（中央社記者王心妤台北11日電）第44屆金穗獎今天頒獎，「姊姊」摘下評審團特別獎、最佳美術和觀眾票選3獎。導演楊雅喆日前因Netflix哏圖風波宣布退訂，引起熱議，他今天說跟網友沒什麼好吵的，不擔心被封殺。

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影后桂綸鎂今天擔任頒獎人，她表示，看到入圍者們眼睛中還有對拍片的熱情光芒，前幾天跟導演楊雅喆在論壇分享經驗，也能感受到大家的熱情。被問到是否想挑戰當導演？桂綸鎂認為，當導演需要有足夠的人生觀或是有非不得已的話想表達，目前還沒有到那個階段。

2022第44屆金穗獎11日在台北舉辦頒獎典禮，導演楊雅喆（左）與藝人桂綸鎂（右）應邀出席擔任頒獎嘉賓，兩人在台上互動。中央社記者吳家昇攝 111年6月11日

楊雅喆今天也擔任頒獎人。日前國際影音串流平台Netflix提到買不到快篩的迷因哏圖，引起網友不滿，楊雅喆也宣布退訂抵制，部分網友質疑為何他在平台的作品不下架。

楊雅喆表示，作品版權不在自己身上，與退訂並無直接關係，若一間公司的部門出錯，採購部門要因此不買好的作品，「那大家就噤聲好了，難道我都不能說嗎？」

演員林柏宏此次擔任評審之一，他因自主健康管理期間無法到場，也在家看直播感動落淚。林柏宏接受媒體視訊訪問表示，看見入圍者也想起自己的初衷，不排斥嘗試擔任製作人或執導作品。林柏宏表示，受到短片「看海」打動，也希望挑戰片中有智力障礙的角色。

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影片類得獎名單，金穗大獎由「龔囝」拿下、最佳劇情片是「詠晴」、最佳紀錄片是「永順永和」。評審團特別獎獲獎者包含「失去」、「姊姊」、「看海」、「你誰」、「未泯」、「腸躁男孩」、「那天，我媽偷了老師的車」及「好學生阿強」。

個人類獎項，包括「龔囝」胡智強、「軟弱的梨」黃稚玲、「六月雨」、「腸躁男孩」、「那天，我媽偷了老師的車」演員鄭逸軒獲頒最佳演員。會外賽的觀眾票選獎由「姊姊」摘下、影評人推薦獎頒給「永順永和」及社群名人推薦獎則是「海與岸」。（編輯：張芷瑄）1110611

影片來源：TGHFF

影片來源：TGHFF

2022第44屆金穗獎頒獎典禮11日在台北舉行，藝人王淨應邀出席，擔任頒獎嘉賓。中央社記者吳家昇攝 111年6月11日

2022第44屆金穗獎頒獎典禮11日在台北熱鬧展開，藝人陳柏霖應邀出席，擔任頒獎嘉賓並鼓勵新銳。中央社記者吳家昇攝 111年6月11日