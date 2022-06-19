黑幫神作少年吔安啦重映 邀嘻哈新生代創作致敬

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）今年是台灣經典黑幫電影「少年吔，安啦」上映30週年，除了修復版重映外，當年電影原聲帶監製「台灣搖滾教父」倪重華也號召嘻哈歌手創作致敬，重新詮釋台灣少年青春。

「少年吔，安啦！」電影原聲帶是新台語搖滾的經典作品，其中歌詞唱著「街仔路的電火柱仔，攏甲我立正站好！」中的神曲「電火柱仔」就是代表之一，而且作曲竟是由音樂人、現任高雄流行音樂中心執行長李欣芸創作，反差極大。

李欣芸昨天特別北上與這回投入全新嘻哈版「少年吔，安啦！ 30週年致敬合輯」創作的新生代嘻哈歌手夏沐會面，2人是前後2張充滿台灣兄弟陽剛味的音樂專輯中唯二的女生代表。

李欣芸透露，「電火柱仔」中「鏘」到爆的歌詞，要感謝與音樂人陳明章長期合作填詞的台語詩人陳明瑜。當時陳明瑜先看了「少年吔，安啦！」未完成電影片段及劇本，針對片中顏正國飾演的「阿國」角色，寫出神靈活現、睨視幻空的歌詞，再交由當時才20幾歲的李欣芸揣摩這種「頭殼鏘掉」的狀態譜曲。

李欣芸分享，她唸音樂系時，最嚮往就是能寫出風花雪月的百萬流行金曲，但畢業後有幸與「黑名單工作室」、陳明章等人合作，讓她發現歌曲與現實生活結合的另類能量。

李欣芸出道製作的首張專輯，就是陳明章的「下午的一齣戲」，甚至在野百合學運時，還與陳明章去廣場唱歌給抗爭的學生聽。讓她更願意去感受現實生活中的酸甜苦辣，以及從中醞釀發酵所萃取的人生之歌。

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李欣芸認為，30年前那張「少年吔，安啦！」原聲帶，就是台灣解嚴後電影、音樂文青最熱血澎湃的大爆發時代。她很感謝電影監製侯孝賢、原聲帶監製倪重華讓她有機會以「Baboo樂團」身分，與音樂人林強及當時尚正式未出道的伍佰一起合作，呈現那個時代的風風火火，日後更成為新台語搖滾史上超級經典的電影原聲帶。

「少年吔，安啦！」4K數位修復版將於7月8日全台上映，當年電影原聲帶監製倪重華也在睽違30年後號召年輕嘻哈新生代歌手推出「少年吔，安啦！ 30週年致敬合輯」，曲風轉為時下最流行的嘻哈，透過嘻哈生力軍重新詮釋屬於台灣少年的青春歲月，共推出7首歌曲向經典致敬。（編輯：戴光育）110619