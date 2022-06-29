國際橋牌社SARS外傳開鏡 盼呈現疫情下人性善惡

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政治職人劇國際橋牌社外傳「和平歸來」29日在彰化秀傳醫院南平院區舉行開鏡儀式，劇組指出，和平歸來以2003年台灣爆發SARS（嚴重急性呼吸道症候群）事件為背景改編，預計今年10月上映。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年6月29日

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（中央社記者吳哲豪彰化29日電）台灣政治劇集國際橋牌社外傳「和平歸來」劇組今天在彰化舉行開鏡儀式，製作人汪怡昕說，和平歸來以SARS事件為背景改編，希望呈現疫情之下人性善惡面，喚起世代共鳴。

國際橋牌社外傳「和平歸來」在彰化秀傳醫院南平院區舉行開鏡儀式，出席的除汪怡昕外，還有演員柯宇綸、鍾瑶以及彰濱秀傳醫院院長黃士維等人，受邀客串演出的網紅波特王也到場共襄盛舉。

汪怡昕說，和平歸來是一部以2003年台灣爆發SARS（嚴重急性呼吸道症候群）事件為背景改編創作的6集迷你影集，由於題材涉及醫療專業，劇組花了很多時間蒐集資料，也訪談相關人士。

汪怡昕表示，當年有許多人參與SARS事件，但他們的故事沒有人知道，很多醫護和民眾在事件發生後，低調過生活，為還原當時決策過程，劇組訪談了當時做決策的政壇人士，根據他們的說法建立戲劇觀點，希望呈現在疫情之下人性的善與惡。

汪怡昕說，以往台灣沒有製作過像國際橋牌社這樣類型的戲劇，因此在籌措資金以及尋找播映平台都遇到困難，不過國際橋牌社第2季推出後，不論是在他們自己的平台或在其他網路平台反應都不錯，出資者也有獲利，現在外傳推出後也被看好。

汪怡昕表示，他要感謝秀傳醫療體系願意支援作為拍攝場地，還提供專業醫療顧問在現場指導。

劇組指出，團隊決定透過全民募資的方式啟動製作和平歸來，增加白色巨塔宮鬥的元素，希望帶領大家重新走過台灣人的歷史記憶，如果拍攝順利，預計可在今年10月上映。（編輯：謝雅竹）1110629