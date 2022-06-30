金智娟王芷蕾將出席金曲 獻獎恩師邱晨陳復明

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第33屆金曲獎7月2日將在高雄舉行頒獎典禮，歌手金智娟（圖）應邀擔任本屆特別貢獻獎得主、已故丘丘合唱團長邱晨的獻獎人。（台視提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月30日

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金曲33（中央社記者王心妤台北30日電）第33屆金曲獎將於7月2日在高雄巨蛋登場，今天宣布歌手「娃娃」金智娟將獻獎給特別貢獻獎得主邱晨；歌手王芷蕾則獻獎給另一名得主陳復明。

金智娟曾與邱晨組成「丘丘合唱團」，並推出專輯「就在今夜」，為樂壇注入搖滾能量。金智娟感謝金曲獎的邀請才有機會對恩師表達最大感激。

金智娟表示，邱晨畢生從事音樂創作，用音樂豐富許多人的心靈，並將溫柔都放進作品中，「他對音樂的熱血與熱情，以及對凡事全力以赴的精神，都非常值得後輩學習。」

王芷蕾為了擔任獻獎人特別返台，她曾演唱陳復明創作的「台北的天空」。

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王芷蕾說，陳復明長期耕耘華語音樂，不只造就許多巨星，也讓華語音樂更多元豐富，他對音樂的執著、熱愛、細膩都值得後進學習，「他會把所知道的一切，傾囊相授都教給後輩們，讓我覺得非常了不起」。

第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行，承辦單位台視將於當天下午5時live轉播星光大道、當晚7時頒獎典禮，並在台視與金曲獎YouTube頻道播出。（編輯：戴光育）1110630