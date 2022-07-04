小小兵2衝勁十足 攻上北美票房第一

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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）「神偷奶爸」動畫系列片最新章「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru）上映第一個週末即稱霸北美票房，料將在7月4日美國國慶假期累計海撈1億2790萬美元。

法新社報導，北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，環球的「小小兵2」成績遠高於「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），後者以3250萬美元進帳位居亞軍。

環球影業（Universal Pictures）今天說，「小小兵2」週末3天北美票房估達1億850萬美元，到了國慶日很可能累計超過1億2790萬美元。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）表示，小小兵2「開片成績十分亮眼」。他說：「家庭動畫片比任何其他類型的影片，都更難在疫情期間找到立足點。」

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）指出，「小小兵2」票房成績若獲證實，將擠下2011年的「變形金剛3」（Transformers: Dark of the Moon），成為歷年來美國國慶日開片成績第一的電影。

北美週末票房排名第2的是派拉蒙的「捍衛戰士：獨行俠」。「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）這部繼1986年「捍衛戰士」後時隔多年再拍的續集片，全球進帳已破11億美元。

「紅磨坊」導演巴茲魯曼（Baz Luhrmann）執導的「貓王艾維斯」（Elvis）上映第2個週末排名跌至第3，進帳2370萬美元。

排名第4的是環球的「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion），收入1920萬美元。

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第5名是伊森霍克（Ethan Hawke）主演的恐怖片「闇黑電話」（The Black Phone），上映第2個週末有1460萬美元表現。

第6名至第10名的電影依序為：「巴斯光年」（Lightyear），810萬美元；「馬科姆先生的清單」（Mr Malcolm's List，暫譯），100萬美元；「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once），67.3萬美元；「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），48.2萬美元；「馬塞爾貝殼」（Marcel the Shell with Shoes On），30萬7750美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110704