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朱俐靜病逝 黃偉哲臉書發文表達不捨

2022/7/4 22:20（7/4 22:25 更新）
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藝人朱俐靜3日因病過世，台南市長黃偉哲臉書4日晚間發文感到不捨，並貼出朱俐靜受邀參加2021年台南將軍吼音樂節演出照片。（取自黃偉哲臉書）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月4日
藝人朱俐靜3日因病過世，台南市長黃偉哲臉書4日晚間發文感到不捨，並貼出朱俐靜受邀參加2021年台南將軍吼音樂節演出照片。（取自黃偉哲臉書）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月4日
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（中央社記者楊思瑞台南4日電）藝人朱俐靜昨晚因病過世，家人今天發表聲明指朱俐靜走得平靜，台南市長黃偉哲臉書今晚發文感到不捨，也感謝朱俐靜罹癌後仍受邀到台南將軍吼音樂節演出。

黃偉哲臉書（Facebook）發文指出，朱俐靜從選秀節目發跡，勇奪第三屆超級偶像冠軍，靠著高人氣跟特色高亢美聲，一路上努力在歌壇發展，更是校園演唱會、尾牙場深受大家喜愛的嘉賓。

文中指出，去年台南將軍吼音樂節曾邀請朱俐靜至台南演唱，是朱俐靜罹癌後再度登台。吹著海風，帶來一首又一首的溫暖歌曲，用「存在的力量」溫暖辛苦的防疫人員，也鼓勵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間辛苦的每個人。

黃偉哲在文中指出，聽聞消息十分不捨，「謝謝MIU朱俐靜，天堂裡沒有病痛了，願您一路好走」。（編輯：李錫璋）1110704

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