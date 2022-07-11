朱俐靜追思日期公布 家人盼她帶著祝福離去

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）勇敢對抗乳癌2年的歌手朱俐靜3日病逝，享年40歲，今天她的家人在臉書粉絲團公布追思弔唁日期，歡迎粉絲友人參加朱俐靜的人生畢業典禮，讓她帶著大家的祝福離去。

朱俐靜2020年罹患乳癌，努力抗癌2年後，家人證實她已在本月3日離開人世，讓許多粉絲和藝人朋友惋惜不捨。

朱俐靜家人今天在她的臉書寫道：「一段稍嫌短暫卻璀璨豐盛的旅程圓滿落幕了，因您的支持與愛護擁抱著Miu，讓她能夠傳遞滿滿的溫暖與正能量，留下動人的歌聲與無數美好回憶。」

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朱俐靜家人表示：「歡迎您來參加Miu人生的畢業典禮 ，和她最後說說話，當面給予祝福，帶著大家的祝福離去，相信不管到了哪，有她在的地方，一定會是笑聲滿滿歡樂不斷。」

靈堂弔唁日期7月14、15日於國寶會館3樓開放藝人朋友弔唁，7月16、17日同樣地點1樓開放歌迷朋友追思，告別式則不對外公開，家屬表示，「告別式是留給家人最後的時間，選擇低調舉行，期待外界給予尊重並體諒」。（編輯：唐聲揚）1110711