全明星4領隊較勁 錢薇娟放話：小傑先贏小郭再贏我

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）運動實境節目「全明星運動會」第4季將於24日開播，以藍、紅、黃隊共鬥，錢薇娟、江宏傑、郭泓志從200多名報名者中找出超級新秀，錢薇娟更放話：「讓小傑先贏小郭再贏我。」

本季除了「錢姐」錢薇娟領導的藍隊、江宏傑的紅隊外，還新增由前旅美職棒好手郭泓志率領的黃隊，3人湊在一起就火藥味十足。

前3季都是藍隊獲得冠軍，江宏傑說，自己沒太大壓力，畢竟這季是全新賽制，全部重新開始。之前只有他跟錢薇娟對戰，現在3隊競爭，他笑說會以低姿態去拚，相信本季整體運動選手都不會太差，等選完隊員就知道自信度有多少了。江宏傑透露，本季賽制不錯，選手有更多時間去練習，整體就更像專業運動會。

前3季冠軍領隊錢薇娟分享，本季賽制是考驗領隊，因為賽季變長，一週會有休息時間，但怎樣讓選手保持體力狀態、不掉下去很重要。錢薇娟也承認壓力很大，但會按照自己節奏來看看如何完成整合。新加入的「小小郭」郭泓志則表示是抱著學習態度而來，讓錢姐不要太亢奮，錢薇娟馬上開玩笑回嗆：「是囂張嗎？」

郭泓志認為他是新加入的，最沒有壓力，自己很認真，雖然臉長得有點幽默，但私下滿凶的，除了盡量要有領隊的尊嚴外，也要和隊員融入。郭泓志也表態自己對比賽很嚴格，挑選隊員會以態度為主，基本上態度對，成績就不會太差。

錢薇娟也覺得郭泓志來勢洶洶，直呼「從外表就可怕」，並笑說自己這次的策略是連絡次要敵人打擊主要敵人。郭泓志連忙回：「這是我和小傑的策略！」江宏傑還擔心自己會不會就是所謂的「次要敵人」。

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本季將從200多名報名者中選出超級新秀，3人討論到挑選隊員的關鍵，江宏傑坦言雖會比照之前，但對球類比賽及速度比較看重。郭泓志則注重協調性和熱情，團隊整合很重要，錢薇娟還虧他：「你不是看走路就知道實力嗎？」郭泓志笑回：「目前還沒看出來！」錢薇娟則強調人員重點會放在游泳和田徑。

「全明星運動會」第4季將於24日晚上8時在台視、晚上10時在三立都會台播出，其它播出平台包括LINE TV、MyVideo、Vidol、MOMOTV。（編輯：張雅淨）1110713