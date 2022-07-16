天涯海角電影院深入台灣 吳可熙將陪雲林鄉親觀影

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（中央社記者王心妤台北16日電）「天涯海角電影院」邁入第4年，今年邀請影星吳可熙擔任大使，深入台灣鄉鎮分享電影魅力。吳可熙表示，很興奮能推廣電影到台灣各地，讓每個人都能沉浸在美麗的台灣故事裡。

國家電影及視聽文化中心今年的「天涯海角電影院」放映計畫預計7月30日至10月15日間到全國5個縣市播映6部台灣作品。

今年放映作品包含數位修復的台語黑白片經典「三八新娘憨子婿」、台灣動畫「魔法阿媽」，名導侯孝賢的「童年往事」、已故藝人文英阿姨主演的「熱帶魚」、展現台語片風華的浪漫喜劇「阿嬤的夢中情人」、馬志翔與ELLA（陳嘉樺）主演的「聽見歌再唱」。

吳可熙受邀擔任文化平權大使，她表示，「非常興奮能將我所熱愛的電影推廣到各個偏鄉和角落，讓不同身分、族群、年齡的朋友都能一起體驗，沉浸在美麗的台灣故事裡。」

吳可熙此次也將和雲林鄉親欣賞「童年往事」，她也說：「我迫不及待想要出席這次雲林的放映活動，與大家一起在露天的星空下觀賞美麗的台灣電影。」（編輯：張芷瑄）1110716