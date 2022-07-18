朱俐靜笑臉道別千名親友粉絲 告別式低調不公開

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北18日電）「超級偶像3」冠軍出身的歌手朱俐靜3日病逝，享年40歲，家屬上週舉辦追思會，近千名親友粉絲來與她道別。家屬今天凌晨在臉書貼出謝詞，「Miu的一生豐盛圓滿」。

朱俐靜家屬感謝這段時間在來靈堂致意的親友，也感動粉絲們在炎炎烈日下最後一次的守護，「每一位來看Miu的朋友，我們都回送了用Miu的笑臉+簽名製作的小貼紙，除了傳遞她對大家最後的感謝，也希望將她的祝福與正能量分送給大家」，並透露4天來已送出1000份貼紙。

家屬強調，每一張留言與卡片都有念給朱俐靜聽，讓她帶著滿滿的愛展開另一段全新的旅程。朱俐靜的最後一場公開活動能圓滿落幕，家屬感謝所有協助者與親友，「Miu的一生豐盛圓滿，揮灑著才華閃閃發光，為愛她的人留下了美好的回憶與作品。身為Miu愛的我們，請帶著她樂觀與努力的精神，把未來過得更精彩！」

家屬表示，由於朱俐靜是家中晚輩，告別式將低調舉行不對外開放，僅公布花禮連結、提供公開致意機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

家屬雖然已呼籲粉絲不要匯款，但還是收到一些來自歌迷朋友的致意，「這部分的花禮，我們會延續Miu對公益活動的熱情，在所有事情告一段落後，以Miu的名義捐出，將歌迷朋友對她的心意，轉化成對更多人的祝福！」

家屬也指出，靈堂布置時已用國際後援會的名義，將粉絲的心意置於距離最近的地方，以朱俐靜喜歡的樣式呈現，「請大家放心，所有的祝福Miu都能明白」。（編輯：管中維）1110718