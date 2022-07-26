印度男星公開裸體寫真 被指傷害女性情感偵辦

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（中央社記者林行健新德里26日專電）印度一名壯碩寶萊塢男藝人因在社群網站公開裸體寫真，而被警方以「傷害女性情感」為由立案偵辦。

印度商業大城孟買的警察局聲稱最近接到1個非政府組織以及1名女律師投訴，以涉嫌違反印度刑法第509條、292條以及294條的罪名，將男藝人辛赫（Ranveer Singh）公開裸體照的事件立案偵辦。

這3個法條都和騷擾女性及散播猥褻物品、圖象有關。

警方引述非政府組織人員稱，辛赫的照片傷害了印度女性情感，女律師則指控這名男藝人冒犯女性的端莊德行。

辛赫現年37歲，是印度片酬最高的男藝人之一，2010年以電影「婚禮號角樂團」（Band Baaja Baaraat）出道，並以這部電影奪得印度電影觀眾獎的最佳男新人獎。

他於2015年以「帝國雙璧」（Bajirao Mastani）榮獲印度電影觀眾獎的最佳男主角獎，2018年主演的電影「辛巴」（Simmba）全球票房達5000萬美元，寶萊塢當年票房排名第4。

上週五，辛赫在自己的推特上公開了4張為雜誌拍攝的寫真，展現健碩肌肉，其中有兩張疑似全裸，僅以拍照姿勢巧妙遮掩重要部位。

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印度網友對此事件的回應不一，有網友在他的照片下回應，尊不尊重自己身體是個人選擇，但請多張貼激勵人心、鼓勵善良風俗的照片。另一名網友則說，裸體寫真在藝術界已行之年，如果女性可展現美好胴體，為何男性不行？

電影「孟買女帝」（Gangubai Kathiawadi）女主角艾莉雅·巴特（Alia Bhatt）25日在一場記者會上被問及此事時回應，她不喜歡任何對辛赫的負面評論，他的電影為大家帶來許多歡樂，因此大家應對他報以關愛。（編輯：黃自強）1110726