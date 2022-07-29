導演鄧仲謀、王希捷訪紐約 作品感動美國觀眾

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（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）國片「售命」、「一家之主」入選紐約亞洲電影節，導演鄧仲謀、王希捷親赴紐約。鄧仲謀得知觀眾最喜歡自己作品後深受感動，王希捷則想讓歐美觀眾見到不一樣的亞洲家庭。

「售命」24日在林肯中心電影協會（Film at Lincoln Center）首映，導演鄧仲謀出席映後座談。他今天在駐紐約台北文化中心記者會說，原本以為當天觀眾都是旅美台灣人，到現場才發現紐約的觀眾很多元，而且對片中笑點都有反應。

鄧仲謀提到，一名非裔觀眾跟他說本屆紐約亞洲電影節（NYAFF）每部電影都看了，最喜歡「售命」，令他非常感動，覺得自己為這部電影辛苦8年都值得了。

「售命」描述一名保險業務員上網拍賣自己的生命，被歸類為黑色喜劇。鄧仲謀說，拍了「售命」才知道在台灣最好別說自己的電影是黑色喜劇，因為黑色喜劇在台灣還沒有票房很成功的案例。

「售」片是先寫好腳本再籌資拍攝，鄧仲謀坦言背負很大的壓力，學到「不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡」的教訓。他目前有多個計畫同時進行，以多重管道提案，企劃發展成熟再著手寫腳本。

「一家之主」導演王希捷提到，創作緣起是20年前觀賞楊德昌執導的「一一」。

「一一」以居住在台北的一對中年夫婦為核心，從日常瑣碎生活展現中產家庭的失落。因此，王希捷以「一家之主」呈現當代台北都會中產故事，描繪中高齡者退休後如何看待自我、家庭與人生定位。

王希捷從劇場跨界電影，電影剪接、運鏡等技術知識都是靠自學，但她說，導演調度場面、與演員溝通等都是源於劇場經驗的養分。「一家之主」雖是她執導的首部長片，但她先從短片起步，逐漸成熟才開始挑戰拍攝長片。

「一家之主」預定29日在亞洲協會（Asia Society）首映，8月將在影音串流平台Netflix上架。

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王希捷說，希望透過作品讓西方看到不一樣的亞洲家庭及女性。「一家之主」與其他亞洲家庭電影最不同之處，是它呈現家庭不是邊緣、悲慘的刻板樣貌，而是以女性為主體，從女性視角描繪女性感受。

紐文中心主任張惠君表示，近年台灣有不少以女性為主角的電影，像是「孤味」、「瀑布」，這些電影主角都是女性及家庭，但導演是男性。「一家之主」則呈現女性導演視角，雖然是平凡的家庭生活，男性看了也會感動。（編輯：郭中翰）1110729