夏奇拉被爆逃稅4.5億 西班牙檢方求刑8年

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45歲拉丁天后夏奇拉被爆遭西班牙政府抓到逃漏稅。（圖取自facebook.com/shakira）

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（中央社巴塞隆納29日綜合外電報導）45歲拉丁天后夏奇拉（Shakira）被爆遭西班牙政府抓到逃漏稅。檢方今天表示，由於夏奇拉拒絕認罪協議，將對她求處8年以上有期徒刑。

法新社報導，西班牙檢方指控夏奇拉在2012到2014年間逃漏稅1450萬歐元（約4.5億台幣）。檢方也要求對夏奇拉開罰近2400萬歐元。

全球專輯銷量逾6000萬張的夏奇拉27日拒絕認罪協議。她發聲明表示，「絕對堅信自己的清白」，決定讓案子走到法律訴訟程序，表示有「信心」法院會證明她的清白。

目前尚未正式宣布案件轉移至法院，審判日期也未定。

夏奇拉的辯護律師表示，直到審判開始前，仍有可能與檢方達成協議。

檢方表示，夏奇拉和西班牙足球明星西甲巴塞隆納隊後衛比克（Gerard Pique）公開戀情後，2011年搬到西班牙定居，但仍保有巴哈馬的稅務居民身分，直到2015年。夏奇拉和比克育有2子，於今年6月宣布分手。

夏奇拉27日痛斥檢方辦公室「完全侵犯她的權益」，「舉止粗暴」。

她聲稱，檢方堅持她的全球巡迴演唱會，以及她擔任評審的節目「美國好聲音」（The Voice）收入必須繳稅，但當時她還沒有在西班牙定居。

夏奇拉於2013年至2014年擔任「美國好聲音」評審。

她的律師表示，直到2014年之前，夏奇拉的主要收入來自全球巡迴演唱會，她在2015年才完全定居西班牙，而且履行了所有納稅義務。

夏奇拉表示，她向西班牙稅務機關繳納稅金1720萬歐元，「多年來不曾對財政部欠稅」。

巴塞隆納法院5月駁回夏奇拉撤銷此案的上訴。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110729