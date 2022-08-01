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詹雅雯高雄演唱會13日開唱 免費招待旗津弱勢老人

2022/8/1 14:07
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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）歌手詹雅雯13日將在高雄巨蛋開演唱會，她自掏腰包請旗津弱勢長者去看演唱會。受邀的長者得知詹雅雯演唱會後將開刀，近日齊聚拍照為她加油打氣，相信人生痛苦與孤獨，度過就好。

高雄市輪船公司今天發布新聞稿表示，詹雅雯高雄巨蛋演唱會13日開唱，之後住院開刀，詹雅雯特別買了一些票，要邀旗津獨居、低收入戶等弱勢長者去看她的演唱會，音樂人許常德也協助聯繫安排，促成此事。

許常德說，詹雅雯曾提到自己被一名圈內人詐騙新台幣3000萬元，並表示演唱會後要開刀，很擔心開刀後一覺不醒，加上早已在年初決定的演唱會準備工作繁重，很擔心在這麼多壓力下，演唱會表現不好。

許常德說，詹雅雯還告訴他，自己有購買一些票，想要讓一些可能一輩子都沒去看過演唱會的旗津弱勢長者，能去看她的演唱會，希望許常德能幫忙聯繫、安排。

許常德答應後，找了高雄市輪船公司董事長黃淑美幫忙，黃淑美除提供渡輪往返外，也熱心協調港都客運及社工人員陪同長者前往巨蛋看演唱會。黃淑美說，巨蛋那麼大，對長輩來說，如沒有人接送，自己去一趟也不容易。

高雄市輪船公司對中央社記者表示，這次邀請約30名旗津獨居、低收入戶等弱勢長者去看演唱會，並有約5名社會局志工陪同，長者們可依個人需求，選擇渡輪、客運等交通工具前往。

許常德說，原本這是秘密安排，但受邀的長者得知詹雅雯遭詐騙及將開刀後，特地聚在一起拍照，想為詹雅雯打氣，希望她知道，人生的痛苦與孤獨只要度過就可以。許常德也對詹雅雯喊話，「演唱會盡力就好，不許這次是告別演唱會。」（編輯：謝雅竹）1110801

許常德
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