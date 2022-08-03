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游智涵失能少年開鏡 率金獎演員關注青少年犯罪

2022/8/3 14:33（8/3 14:51 更新）
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新銳導演游智涵（前中，黑衣帽者）首部長片「失能少年」關注青少年犯罪議題，將在台中與高雄實景拍攝，1日游智涵率劇組進行開鏡團拜儀式，祈求拍片順利。（牽猴子提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月3日
新銳導演游智涵（前中，黑衣帽者）首部長片「失能少年」關注青少年犯罪議題，將在台中與高雄實景拍攝，1日游智涵率劇組進行開鏡團拜儀式，祈求拍片順利。（牽猴子提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月3日
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（中央社記者王心妤台北3日電）新銳導演游智涵新片「失能少年」1日開鏡，關注青少年犯罪議題，由巫建和、黃聖球、潘親御、鍾家駿、黃湘婷等金獎演員主演；游智涵表示，片中將有貧富之戰，將在台中與高雄取景。

游智涵曾拍攝短片「百獄」、「癡情馬殺雞」，新片「失能少年」則描繪青少年犯罪議題，藉由一樁少女綁架案牽扯少年集體犯罪的真相，結合懸疑解謎，探討少年、少女面對失溫家庭，渴望愛卻又想逃離原生家庭面臨的成長經歷。

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游智涵表示，「失能少年」有人物、情感衝突，將有一場貧富之戰，4男1女的青春犯罪故事，「他們的情感很打動我，他們流落街頭，卻視彼此為兄弟、家人，然而當他們遇上一名獨自旅行的少女後，卻讓生活掀起了巨大波瀾。」

「失能少年」將在台中與高雄實景拍攝，其中高雄知名地景，夢時代百貨、高雄總圖、旗津、新崛江、橋頭糖廠等，台中則會出現國家歌劇院等；此片預計9月殺青，2023年上映。（編輯：陳仁華）1110803

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