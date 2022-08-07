田中千繪讀劇本超怕炎亞綸 卻被私下暖男行徑收服

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邪教犯罪影集「我願意」開播首週收視開紅盤，演員姚淳耀（左）、田中千繪（右）日前出席慶功活動，2人比出劇中手勢和粉絲同樂。（絡思本娛樂製作提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月7日

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）日星田中千繪睽違多年出演台劇，在「我願意」飾演常被大明星炎亞綸飆罵的經紀人。她笑言先前沒和炎亞綸合作過，看劇本時很緊張怕本人和角色一樣，沒想到炎亞綸卻是個大暖男。

邪教犯罪影集「我願意」開播首週收視開紅盤，成為HamiVideo影音平台點閱冠軍，教主「本生老師」姚淳耀和信徒「三島長月」田中千繪日前也出席西門町慶功活動，吸引上百名粉絲齊聚。

有趣的是，當姚淳耀問到：「大家覺得愛是什麼」時，粉絲們更入戲地齊喊劇中「希格瑪教」口號：「愛是原動力，愛是吸引力，愛是我和你！」讓他和田中千繪相當感動，姚淳耀也打趣回應粉絲：「大家願意在大熱天聚在這裡，這就是愛！」

而影集開播後，劇中大尺度的情節掀起網路熱議，讓姚淳耀笑言：「現在播出的都還不是最大的，後面尺度會大到令人匪夷所思的地步」；更賣關子預告，本週將播出他和炎亞綸破尺度的互動情節，不忘稱讚對方很有魅力，「近距離看他的時候，目光真的移不開，拍的時候都想拍久一點，觀眾一定也會覺得很養眼」。

「我願意」也是田中千繪繼「海角七號」後，睽違14年第2度飾演經紀人，劇中卻是大明星費慕淇的出氣包，常常挨罵，最後還因誤信友人慘被詐騙5千萬，選擇跳樓結束生命，成為引發全劇故事開端的關鍵人物。

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田中千繪坦言，先前沒和炎亞綸合作過，「看完劇本很擔心如果他私下跟角色一樣，那我心理要先準備一下，結果他非常nice，第一次見面就跟我分享自己演藝圈的過去，那一次之後就讓我很放心」；更透露每次兩人演出失控情緒的橋段後，炎亞綸下戲都會反過來先關心她，「他很細心，每次跟他演完戲，他都會問我，你剛剛感覺還好嗎？」大讚對方是暖男。

「我願意」每週五晚上8時，在中華電信MOD/HamiVideo全台獨家首播。（編輯：陳仁華）1110807

演員田中千繪（左）在影集「我願意」中飾演大明星炎亞綸（右）的經紀人，成為他的出氣包，時常被連珠炮飆罵。（絡思本娛樂製作提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月7日