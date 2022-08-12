女神卡卡愛犬搶案 第2名嫌犯遭判處6年徒刑

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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）美國娛樂巨星女神卡卡的愛犬去年遭搶匪持槍搶奪，遛狗員還不幸中槍，嫌犯之一威利承認參與搶案後，今天成為因本案遭起訴並判處徒刑的第2名男性罪犯，他被法院處以6年刑期。

法新社報導，現年28歲的威利（Lafayette Shon Whaley）今天被依二級強盜罪，判處6年徒刑。

這起搶案發生在去年2月，當時遛狗員費雪（Ryan Fischer）帶著女神卡卡（Lady Gaga）的3頭法國鬥牛犬在洛杉磯好萊塢遛狗，卻遭到一夥搶匪開槍擊中他的胸部，其中2隻狗被歹徒奪走。

女神卡卡事後懸賞50萬美元（約新台幣1500萬元）盼尋回愛犬。事發後一個月，費雪在社群媒體Instagram上表示，他有肺部塌陷的情況。

威利的同夥懷特（Jaylin Keyshawn White）一週前已被判處4年徒刑。另一位涉嫌開槍的搶匪傑克森（James Howard Jackson）也再度被捕，官員宣稱他先前獲釋是「文書錯誤」。

傑克森目前依多項罪名被起訴，包括殺人未遂、二級強盜、結夥強盜、持半自動槍枝傷人等罪名，以及在車輛中隱密攜帶槍枝的重罪。

至於警方所稱在賞金吸引下交出女神卡卡愛犬的一名女子，則以事後從犯及收受贓物等罪名被起訴。

洛杉磯警方當時表示，他們不認為這些狗因為主人是女神卡卡而遭到歹徒鎖定，而是因品種在黑市具有吸引力。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1110812