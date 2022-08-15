黃玠出道15週年揪歌迷拍MV 見證彼此一起長大

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）「民謠創作才子」黃玠醞釀多時的「今年，25歲」巡迴演唱會20日將於高雄登場，近期搶先釋出出道15週年新製的「25歲」MV，更募集歌迷參與拍攝，竟2天吸引近400人踴躍報名。

黃玠招牌抒情歌曲「25歲」收錄在他的首張專輯「綠色的日子」，當初由歌手魏如萱演唱，唱出面對成長未知的內心徬徨，也成為許多樂迷療癒自我的重要之作。

迎接出道15週年，黃玠決定拿回來重新詮釋，在人生步入40歲大關後，回首過往年少的自己，反而多了一絲懷念情感，「那時我也對未來感到迷惘，更沒想過把歌唱當作一輩子的事業，如今我跟大家都一起長大了，希望我們還能保有當時的心情。」

為了跟歌迷一起回到25歲，黃玠日前舉辦線上募集活動，邀樂迷參加MV演出。原本預計募集一週，沒想到短短2天就吸引近400名粉絲報名，也紛紛留言寫下25歲的心情故事。

有粉絲說：「25歲是真正認識自己的開始，因為黃玠的歌曲才懂得學習愛自已。」也有人分享：「黃玠的音樂像是一則普通小故事，卻又像是一位最懂我的朋友，陪伴渡過人生痛苦與迷惘階段，更讓我的25歲能繼續勇敢向前。」

看完歌迷的分享，黃玠感動表示，「沒想過我的創作能陪許多人走過生命重要時刻，或許也算是成功改變世界一點點了」。

特別的是，MV邀請演員周孝安擔任男主角，還重返黃玠出道的表演場地Live House女巫店取景，黃玠表示，「這裡是我歌唱的起點，很開心能跟大家一起見證我的25歲」。

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回憶首次登台的記憶，黃玠說，台下多半是現場客人買票支持，反而讓他緊張到不行、全身發抖，甚至唱完下台後萌生退出歌壇去工作的念頭，沒想到卻被女巫店老闆直接安排下一次演出，於是一場接著一場，他就唱到了今天。

黃玠表示，「我一直都是迷惘又隨遇而安過生活，每個不同時間點總會出現一直推我往前的貴人，感謝當時女巫店老闆自願幫我安排表演，即便當時不知道在幹嘛，一個人在台上像汪洋中的一艘船，但歷經這麼多次練習，漸漸變成接近心裡想像的自己。」（編輯：張雅淨）1110815