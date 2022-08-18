趙傳北流開唱搭檔老王樂隊 自嘲能當「老王的爸」

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出道33年的金曲歌王趙傳（後中白帽者）27日將在台北流行音樂中心開唱，18日先揪嘉賓「老王樂隊」合體練團，看著8年級生的年輕音樂人們，趙傳打趣稱自己都能當「老王的爸」。（開麗娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月18日

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）出道33年的金曲歌王趙傳27日將在台北流行音樂中心開唱，今天先揪嘉賓「老王樂隊」合體練團，由於團員平均年齡28歲，趙傳更打趣稱自己都能當「老王的爸」。

61歲的趙傳原定去年舉辦「趙傳人生大夢演唱會」，受COVID-19疫情影響延期一年，終於要在今年8月27日登場。他坦言開唱前最擔心的一件事，就是新場地有臨時突發狀況，「因為是全新場地，硬體、音場都會隨著現場進場歌迷而有所不同，會有一些隨機狀況及臨場反應得隨時調整，所以特別做了場勘，就是怕有個萬一。」

而今天首次與趙傳相見歡的「老王樂隊」，也特別送了大西瓜當見面禮，幽默以「老王賣瓜」的成語和歌迷喊話：「老王賣瓜自賣自誇，這次老王跟老趙合體，『老王老趙配』絕對精彩，希望大家都能來捧場」。

趙傳也稱讚「老王樂隊」本來就是自己很欣賞的樂團，加上歌曲「我還年輕我還年輕」相當好上口，很早就想合作。今天彩排首次對唱，2組人馬一拍即合，讓趙傳直呼：「未來希望就在他們身上，玩搖滾絕對會讓人保持年輕」，還想推出趙傳版的「我還年輕我還年輕」。

此外，趙傳透露歌手徐懷鈺也是嘉賓之一，為此他已經在家勤練舞蹈動作，最近也會和徐懷鈺討論歌單，並笑說：「當天會看到我在台上有玩樂器以外的表演」，讓歌迷拭目以待。（編輯：張芷瑄）1110818