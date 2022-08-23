艾成追思會照片白西裝亮相 王瞳細節處透露思念

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北23日電）馬來西亞歌手艾成17日墜樓逝世，享年40歲，親友將以2小時追思音樂會形式，紀念一生熱愛音樂及表演的艾成，活動名稱與照片由妻子王瞳親自選定，每一個細節都透露對他的思念。

民視今天公布，艾成的追思音樂會由妻子王瞳取名為「超乎想像 艾成了」，將在24日下午1時30分於台北市第一殯儀館景行廳舉行。艾成來自馬來西亞古晉的家人、演藝圈好友及教會弟兄姐妹都會參加，並在民視協助下透過YouTube、臉書網路直播，讓無法到場的粉絲歌迷們也能一同參與。

與哈利路亞家教會一同籌辦艾成追思音樂會的藝人好友張芸京表示，艾成最大的夢想就是希望站上音樂最高殿堂舉辦演唱會，這場追思音樂會將有多首艾成的創作歌曲，如同他的個人演唱會。

而當大家在討論追思音樂會名稱時，王瞳說出「超乎想像 艾成了」，因為「超乎想像」就是艾成其中一首創作歌曲，他總是把握分秒去愛身邊每個人，成就了愛的真諦，當下親友們就決定以此作為追思音樂會的名稱。

追思會上的照片也由王瞳選定，是艾成2019年參加教會耶誕跨年晚會表演時所拍攝，除了能紀念艾成在舞台上發光的樣子，手上拿的麥克風正是艾成生前最愛的SM58，身上的白色西裝就像兩人本來約定，卻未能完成的婚禮所要穿的白色西裝，每一個細節與想法都透露出王瞳對艾成的深深思念。

明天追思會除了主辦方教會的安排，還有2段演藝圈的表演，包含艾成在台灣出道的選秀節目「超級偶像」評審老師黃國倫與歌手們的大合唱，以及第一部艾成主演的戲劇「新兵日記」演員群，將合體重現經典。

「超級偶像」與「新兵日記」都是艾成在演藝圈很重要的歷程，好友們的演出將送給艾成最深的懷念與祝福。（編輯：張雅淨）1110823