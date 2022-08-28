「該死的阿修羅」獲桃影特別獎 獎金備戰奧斯卡

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）2022年桃園電影節今天閉幕並舉辦台灣獎頒獎典禮，最佳影片由短片「看海」獲得；評審團特別獎頒給「該死的阿修羅」，製作團隊說，全數獎金都將用來備戰奧斯卡。

本屆桃園電影節台灣獎決選評審由紀錄片導演沈可尚擔任評審團主席，率領影評人塗翔文、演員謝欣穎、鄭人碩及策展人楊元鈴，看完14部入圍作品後，歷經2個半小時激烈討論評選出得獎名單。

最佳影片由5名評審一致通過，頒發給導演林柏瑜執導的短片「看海」，這也是台灣獎連續第3年由短片拿下大獎殊榮。片中飾演母親的陸弈靜以自然不露痕跡的精湛表演獲得最佳演員獎。

從金馬特別貢獻獎得主廖慶松手中拿下獎座，林柏瑜感謝共同入圍者，也感謝廖慶松在他研究所時期的指導，「從廖桑手中拿到這個獎格外有意義，因為他不斷提醒我莫忘創作初衷」，首獎的新台幣30萬元獎金也將投入下部短片創作。

另一名最佳演員得主，頒發給去年過世的資深演員洪麟，他在「最後一票」中飾演燃燒生命為好友搶劫的罹癌患者。因洪麟於拍攝完此片後即因病過世，享壽78歲，由導演彭之軒上台代領。彭之軒現場數度哽咽，感謝評審讓洪麟在人生最後，能獲得演員獎項肯定。

評審團特別獎則頒給由今年獲選代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片的「該死的阿修羅」，代表團隊領獎的希望行銷總監陳温温笑言：「樓一安說他每次只要準備感言都不會得獎，所以這次他堅持不準備感言。」

對於20萬元獎金的運用方式，陳温温表示，因為接下來要衝奧斯卡，很需要這筆錢，「這個劇組很珍貴的是從上到下都非常團結，即便只有一點點機會，我也希望團結會帶來力量」。現場報以熱烈掌聲，祝福影片能成功進軍奧斯卡。

最後由青少年評審團共同選出的「未來之星獎」，則頒給在「鍵盤俠」中表現亮眼的黃泰維，他曾以「逃出立法院」成為金馬獎最年輕的最佳動作設計得主。

得獎短片「看海」、「最後一票」和「鍵盤俠」將於29日晚上7時，於桃園新光影城免費放映。（編輯：管中維）1110828