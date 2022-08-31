亞當崔佛Netflix新作白噪音 為威尼斯影展揭幕

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（中央社威尼斯31日綜合外電報導）威尼斯影展今天揭開序幕，亞當崔佛主演的開幕片「白噪音」是角逐最高獎項金獅獎的Netflix數部作品之一，這家串流媒體巨擘正試圖透過藝術電影來打響名聲。

亞當崔佛（Adam Driver）在「白噪音」（White Noise）中飾演研究希特勒這門學科的教授，他所居住的小鎮發生「空中毒霧事件」。繼備受讚譽的「婚姻故事」（Marriage Story）後，導演諾亞波拜克（Noah Baumbach）與亞當崔佛兩人再度聯手合作。

威尼斯影展為期10天，Netflix將在第2週首映備受期待的「金髮夢露」（Blonde），這部電影揭開瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）不為人知的經歷。

「金髮夢露」由澳洲導演安德魯多明尼克（Andrew Dominik）執導，他稱這部作品是「傑作」，可以讓古巴女演員安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）從影壇後起之秀，一舉躍升至一線明星之列。

墨西哥導演阿利安卓崗札雷伊納利圖 （Alejandro Gonzalez Inarritu）的最新作品「詩人」（Bardo，暫譯）也有Netflix撐腰。阿利安卓崗札雷伊納利圖先前的作品「鳥人」（Birdman）和「神鬼獵人」（The Revenant）都曾在威尼斯影展推出，後來以這兩部作品連續勇奪第87屆和第88屆奧斯卡最佳導演獎殊榮。

法國女演員凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）今天將獲頒威尼斯影展終身成就獎。

威尼斯國際影展已堂堂邁入第79週年，成為世界上歷史最悠久的影展，每年都在有美麗海灘的利多（Lido）舉行。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110831