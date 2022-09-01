「嗨！營業中」保密到家 姚元浩：不知要開什麼店

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實境節目「嗨！營業中」除了召集4名班底外，更加入藝人浩子（右）和莎莎（右2）兩名新成員，日前特地來向「前輩」打招呼、拜碼頭。（好看娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月1日

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）實境秀「來吧！營業中」先前拆夥分家，原班人馬庹宗康、炎亞綸、鬼鬼、姚元浩另闢新節目「嗨！營業中」，已開始錄影。姚元浩笑言製作單位保密到家，自己也不知道要開什麼店。

「來吧！營業中」原本由TVBS、好看娛樂合作共同製播，找來庹宗康、炎亞綸、姚元浩、楊銘威、顏佑庭、吳映潔（鬼鬼）組成團隊經營餐廳，創新有趣內容備受好評，但兩個製作單位第一季播畢後宣告各奔東西。

好看娛樂主導的「嗨！營業中」除了召集4名班底外，更加入浩子和莎莎兩名新成員，製作規模升級，將於10月1日晚上8時在台視播出，衛視中文台也規劃跟播。

炎亞綸透過製作單位表示，這次的挑戰比任何一次都還要艱難、誇張，自己回想第一次錄影都因太可怕而全身顫抖，他笑言相信大家看到時，也會浮現「天啊，怎麼可能！」的念頭。

鬼鬼也坦言，之前在「來吧！營業中」時多次淚崩，引爆情緒，「這次開錄一回生二回熟，應該會哭得比較少，也會避免爭吵，畢竟家和萬事興，但是需要溝通的事情還是會講清楚，會用良性溝通，也藉此訓練自己的情商」。

姚元浩表示，製作單位非常保密，「目前我們也還不知道要開什麼店，但是就是這種未知感，讓我充滿期待」。

對於新成員加入，大哥庹宗康點名相當看好，「浩子很有責任心，從他可以帶著全家周遊列國，都安排打點得很好，可以看出他的組織邏輯能力很強，他也是開心果可以讓氣氛更歡樂。莎莎對美食有獨到的看法，希望能看她在團隊中發揮特殊技能」。

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浩子謙虛先拜碼頭：「距離上次當工讀生是20年前，第一次去錄影，我一個人搭著高鐵，充滿惶恐跟疑惑。製作單位營造得非常實境，看到康哥、鬼鬼、元浩，我覺得真的來到一個職場，會認真工作，希望大家能接受我。」

莎莎說：「這次組合很奇幻，各種口味都有可以滿足大家，一家店從無到有加入每個人不同的意見，就像新生寶寶的誕生讓人充滿期待。」（編輯：管中維）1110901