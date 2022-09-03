台灣樂團現身韓國音樂節 首爾搖滾開唱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾3日電）Taiwan Beats睽違近3年再次回歸，這次帶著4組台灣樂團登上韓國音樂節舞台，其中3組人馬3日打頭陣，為首爾樂迷帶來台灣味搖滾曲風。

noovy、OVDS、康士坦的變化球KST等3組樂團今年首次登上9月2到4日的弘大音樂節（Zandari Festa）舞台，2日晚上在系列活動之一的Taiwan Beats活動獻唱，帶來風格迥異的3種特色曲風。

Taiwan Beats是幫助台灣流行音樂面向全球的新媒體計畫，文化部影視局近年持續以Taiwan Beats品牌參與各國際音樂節。

文化部影視局透過選薦潛力藝人及樂團，協助台灣音樂站上各國際音樂節舞台，2019年首次前進韓國，可惜之後兩年受疫情影響停辦，2日演出前特別召開國際記者會，宣告台灣音樂在韓國重新回歸。

到場共襄盛舉的駐韓國代表梁光中表示，韓國音樂在全球廣受喜愛，「我們也想把台灣音樂人優秀的軟實力，介紹給韓國朋友及國際樂壇…交朋友最重要的就是彼此交流」，希望透過台灣優秀樂團的精采演出，促進台韓樂壇交流，也讓世界聽見台灣。

這次參與弘大音樂節的3組樂團都是首次在韓國演出，直言相當期待。OVDS主唱楊孝君說，他們在疫情爆發前就有邀集亞洲各國樂團共同巡迴的想法，希望可以藉這次機會結識更多韓國樂團。

平常就十分關注韓國音樂作品的楊孝君分享，他很喜歡韓國音樂人DPR IAN的作品，曲風結合各種音樂類型，成品精緻且具國際感，甚至在影像視覺上都很有美感，很值得學習。

OVDS的演出也相當注重視覺呈現，與一般樂團編制不同，OVDS還有DJ、VJ共同參與表演，希望同時帶給觀眾視覺與聽覺享受。

以後搖滾風格為主的康士坦的變化球KST，這次則帶來純演奏曲及演唱曲，吉他手ARNY說，他們的作品主要圍繞在人類脆弱的心理與弱點，除了以歌詞述說，也能以純粹演奏的方式傳達感受。

3組樂團中最晚出道的noovy則充滿年輕人的朝氣，鼓手Mark在接受中央社訪問時表示，希望這次與韓國觀眾的初次見面，展現noovy喜愛音樂、忠實表達自己音樂的真誠。

談到最想合作及喜歡的韓國藝人，康士坦的變化球KST與noovy不約而同提到女子團體BLACK PINK，noovy主唱Shawn笑說，前一天在路上看到BLACK PINK成員Jennie的海報，「這樣就很開心了」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

身為IU狂粉的Mark則在記者會及受訪時多次表示希望有機會與歌手IU合作，甚至搬出星座論，「因為IU是處女座、我也是，我覺得我們應該會蠻合的」，並提到IU在音樂工作上嚴謹態度的好評價，大讚IU非常有才華。

noovy、OVDS、康士坦的變化球KST 2日晚間接力在弘大地區熱門表演場所The Convent Live Pub現場演出，另一組樂團I Mean Us將在10月1日登上釜山國際搖滾音樂節舞台。4組樂團作品也將在melon、flo、vibe、bugs、soribada、genie、kakao music等7大韓國數位平台上架，透過音樂與韓國樂迷交流。（編輯：陳惠珍）1110903

OVDS希望藉參與2到4日韓國弘大音樂節（Zandari Festa）表演，結識更多當地樂團，完成推動集結亞洲各國樂團共同巡迴演出的夢想。（新視紀整合行銷提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 111年9月3日

曾在日本活動3年的noovy首次造訪韓國，希望透過演出讓觀眾感受到他們忠實表達自己音樂的真誠。（新視紀整合行銷提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 111年9月3日

noovy、OVDS、康士坦的變化球KST 2日晚間接力在弘大地區熱門表演場所The Convent Live Pub現場演出。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年9月3日