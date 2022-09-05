北美夏末票房缺重磅大片 蜘蛛人靠加長版登龍頭

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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）北美電影院夏季尾聲票房的恐怖慘淡表現還沒結束。在沒有大片上檔情況下，索尼「蜘蛛人：無家日」—沒錯，就是去年12月開片的那部—在這個勞動節長週末重登北美票房冠軍。

路透社報導，「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）推出加長版，而新添的11分鐘內容證明對一部分漫畫迷來說極具吸引力，週末期間在3935間戲院共進帳600萬美元。預計明天勞動節長週末結束時，總票房收入會來到760萬美元。

另一部歷久不衰的長青片是派拉蒙的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），2至4日期間以相去不遠的550萬美元居次，估計明天結算下來會有700萬美元表現。

無論如何，鑒於「蜘蛛人：無家日」和「捍衛戰士：獨行俠」在北美都已在家庭娛樂平台上線，兩部片這個週末在院線的成就凸顯出票房的蕭瑟景象。

「捍衛戰士：獨行俠」就算只能當老二，仍稱得上英雄一枚，畢竟上映第15個週末仍有3113家戲院賞光，迄今共海撈7億33萬美元，是北美史上第6部跨越7億美元關卡的作品。「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）這部時隔36年推出的續集片只差一步，即可擠下「黑豹」（Black Panther）的7億42萬美元總成績，登上北美史上票房第5佳的強片。

二度上檔的「蜘蛛人：無家日」如今北美累計票房有8億1230萬美元，穩住自身在北美史上票房三哥的位置。

公平地說，焦點影業（Focus Features）這個週末有推出新片「為耶穌鳴喇叭，拯救你的靈魂」（Honk for Jesus. Save Your Soul.，暫譯），但它選擇同步在串流平台上線的結果就是幾乎沒有人買票進戲院。這部諷刺喜劇片在1882間戲院上映僅有144萬美元收入，排名第14。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross） 說：「影評非常好，但本片在院線栽了個跟頭。」他說：「過去2年來，所有同步在戲院和串流上映的電影，票房都不盡理想。而這部片的遭遇正是如此。」

週末排名3至5名的電影依序為「子彈列車」（Bullet Train），540萬美元；「DC超級寵物軍團」（DC League of Super-Pets），540萬美元；「世紀婚魘」（The Invitation），470萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110905