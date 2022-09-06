王偉忠永康街大喊蔡琴 歌后舊居意外變熱門景點

（中央社記者葉冠吟台北6日電）歌后蔡琴昨晚現身多年老友王偉忠的廣播節目「欸！我說到哪裡了？」王偉忠透露，蔡琴曾住在台北永康街，每次路過看到她家燈亮，總愛在樓下大喊「蔡琴」，一度讓她家變成景點。

王偉忠與蔡琴認識40年，都見證過電視與唱片的黃金時代，彼此好一陣子沒見到面，驚覺對方都老得很好看，蔡琴說：「65歲很過癮！真沒想過是這樣的感覺」。

王偉忠問蔡琴神采飛揚的秘訣，蔡琴回應，可能是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不能離開台灣，獨居不需開口說話，經常思考美好的事情，所以沒什麼煩惱，「倘若有個說不通的伴侶在身邊，那才寂寞呢！」

王偉忠也透露，蔡琴以前住在台北的永康街，每次經過只要看到她家燈亮，都會在樓下大喊「蔡琴！蔡琴！」逗得蔡琴哈哈大笑。蔡琴說，她其實很喜歡那邊的房子，但必須搬走，因她在樓上聽到樓下觀光客說：「這就是蔡琴的家」，意外變成觀光景點，讓她哭笑不得。

蔡琴原訂6月舉辦巡演，因疫情延至9月16、17、18日在台北國際會議中心開唱，她坦言，3年沒開唱很緊張。

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王偉忠則告訴蔡琴，每個人心中都有一首蔡琴，就像他監製的舞台劇「明星養老院」台詞：「你們的一首歌、一部電影，影響我們歌迷影迷，是一輩子！」蔡琴也感動回應：「人家的人生故事全都在這首歌裡，所以我們當歌手的一定要謙卑，我的歌已經變成大家的歌了。」

蔡琴一出道就因金曲「恰似你的溫柔」爆紅，但唱到1萬次時，曾一度覺得好煩。直到後來她體會到台上台下是生命和靈魂的交流，在台上可以盡心盡興享受舞台；甚至只要舞台幕一開、聽見掌聲，她大概就知道這一場的觀眾是什麼情緒性格。王偉忠打趣說，如果聽到觀眾席傳來打耳光聲，就代表某名觀眾聽到這首歌，想起一些往事，跟身邊人「算帳」了。（編輯：張芷瑄）1110906