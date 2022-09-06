阿爆擔任女性影展大使 愛紀錄片暫不考慮跨界演戲

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2022第29屆台灣國際女性影展10月將登場，6日在台北舉辦活動記者會，排灣族歌手阿爆（阿仍仍）應邀擔任影展大使，受訪時表示暫時還沒有想嘗試投入演戲。（台灣國際女性影展提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月6日

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（中央社記者王心妤台北6日電）第29屆台灣國際女性影展今天舉辦記者會，排灣族歌手阿爆（阿仍仍）擔任影展大使。阿爆透露最喜歡看紀錄片，雖然有收過戲劇邀約，但考慮到需要全心全意投入，暫時沒有想嘗試。

今年影展主題為「造聲遊歷」，以1995年的「永恆的乳房」作為開幕片，閉幕片則是「女影人生」，共有85部作品。另外還有音樂製作人鍾適芳客座規劃的「在邊緣聽見世界」單元，以及多重議題交織的「生命中不可承受之親」等。

阿爆今天會後受訪表示，擔任影展大使像是進修過程，接下任務時正為了新作品準備環島收集聲音，她特別留了幾天看電影，笑說也搭配泡麵、洋芋片等零食，「再多給我一點片單，我可能會直接變胖。」

被問到是否想嘗試演戲，阿爆認為演戲需要將身體、情緒都全心全意投入角色，「我也不像專業演員懂演戲的技巧，戲會整個帶進我的生活，會停下來很大一段時間。」

阿爆日前在YouTuber阿翰影片客串演出，她表示，演出現實的自己沒問題，但如果要更多戲分，只能嘗試比客串多一點的「特別演出」。

第29屆台灣國際女性影展將於10月14日至23日登場，地點在光點華山電影館。（編輯：張雅淨）1110906