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吳慷仁賈靜雯再續前緣 新戲成夫奴嫁恐怖霸道總裁

2022/9/8 13:19（9/8 14:01 更新）
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台劇「她和她的她」女主角許瑋甯（左）和高中學姊賈靜雯（右）意外捲入命案。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月8日
台劇「她和她的她」女主角許瑋甯（左）和高中學姊賈靜雯（右）意外捲入命案。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月8日
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（中央社記者葉冠吟台北8日電）女星許瑋甯主演的華語懸疑劇「她和她的她」今天釋出新卡司資訊，男星吳慷仁和女星賈靜雯再續「媽，別鬧了！」前緣搭檔，變成霸道總裁和百依百順夫奴，還意外捲入命案。

在「她和她的她」中，許瑋甯飾演個性高冷的職場女強人林晨曦，孤身一人在大城市豪宅裡，過著簡約快節奏的生活，冰冷外表下藏有許多秘密，劇中她從一場車禍意外醒來後，世界全變了樣，原本應該是男友的李皓明變成警察小劉（李程彬飾），主要調查關於晨曦高中化學老師謝志忠（陳以文飾）遭殺害的案件，高中學姊顏聖華（賈靜雯飾）竟然是主要嫌疑人。

許瑋甯表示：「這部戲有趣的地方就是很像在拆開一層一層的包裝，找到疑點、回到原點，會一直發現遺漏的細節，要很仔細的看，也要看到最後才會知道真相。」

「她和她的她」也有驚喜組合，賈靜雯與吳慷仁接續了「媽，別鬧了！」的一對「言情小說派」情侶，在劇中賈靜雯竟成一個百依百順的夫奴，深怕一個舉動惹怒了恐怖總裁丈夫吳慷仁。

對於兩人再度合作，賈靜雯認為：「如果在『媽，別鬧了！』裡的如蓉和學長真的結婚，應該就是會像『她和她的她』裡的這對夫妻一樣，太太對先生言聽計從，即便先生對太太做出很多過分的行為，不論是身體上的或是言語上的傷害都做，太太也不敢表達和抗拒。」

吳慷仁則笑說：「沒想到和靜雯的2次合作都是不太正常的關係，這次欺負的人除了靜雯，還有瑋甯，會不會被觀眾罵慘？」

「她和她的她」由葉如芬擔任總監製、卓立執導；演員集結許瑋甯、李程彬、賈靜雯、吳慷仁、李霈瑜、温貞菱、于子育、陳以文、丁寧、伊正、徐鈞浩、胡宇威、郭雪芙等，將於今年在Netflix上線。（編輯：張芷瑄）1110908

台劇「她和她的她」8日釋出新卡司資訊，演員許瑋甯（右）與吳慷仁（左）將有許多精彩對戲。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月8日
台劇「她和她的她」8日釋出新卡司資訊，演員許瑋甯（右）與吳慷仁（左）將有許多精彩對戲。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月8日
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