「她和她的她」再遇台客演員 許瑋甯公開放閃邱澤

（中央社記者葉冠吟台北27日電）華語懸疑劇「她和她的她」今天舉辦上線記者會，演員李程彬詮釋的其中一角是台客警察，讓女主角許瑋甯被問到和邱澤相比，哪個台客比較好，她則害羞說老公是「瑋甯愛的台客」。

「她和她的她」以懸疑、刑偵敘事風格包裝眾多社會議題，涵蓋性別歧視、職場霸凌、權勢性侵、家庭暴力。劇中探討女性受到暴力侵害後如何面對，總監製葉如芬表示，自己特別找來金鐘視帝吳慷仁和另一名影帝詮釋施暴者角色，「要對女性演員這樣，一定要是非常會演的演員，能讓對手有安心感，懂得保護自己和對方，不然找一般演員我也會很緊張」。

葉如芬更透露，一開始邀請吳慷仁時對方還有點為難，碎碎念抱怨：「幹嘛叫我演這個、一定要演這麼壞嗎」。許瑋甯則感謝導演卓立和對手吳慷仁細心，在拍攝遭綑綁恐嚇的情節時，花大量時間與動作指導共同彩排，精準確認角度後才拍攝，彼此都沒有受傷，大讚吳慷仁專業，「不過本來都不會怕慷仁，拍完後在辦公室場景看到他，真的會害怕」。

許瑋甯坦言，拍攝期間很常獨處，「我不想講話，也沒辦法笑，還在修復自己的心」，至於如何調適沉重角色和真實生活，拍攝期剛好是她婚前，她說：「沒有把情緒帶到戲外，那時候還在了解對方（邱澤）中」，也讓葉如芬開玩笑說，還好沒害許瑋甯跟邱澤分手。

參演電影「七月與安生」備受矚目的李程彬自封影后吉祥物，在劇中一人分飾2角，一個是許瑋甯的溫柔上班族男友、另一個則是率直的台客刑警，他笑稱台客刑警的腔調參考自網紅「鳳梨鼠薯」，自己也常跑到檳榔攤、卡拉OK和真實台客們聊天學習。

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有趣的是，許瑋甯和邱澤相戀的電影「當男人戀愛時」，邱澤也扮演台客角色。現場被主持人問到哪一個台客比較好時，許瑋甯則難得放閃害羞回應：「一個是晨曦（角色名）愛的台客，一個是瑋甯愛的台客。」

「她和她的她」集結許瑋甯、賈靜雯、吳慷仁、李霈瑜、温貞菱、于子育、陳以文、丁寧、伊正、徐鈞浩、胡宇威、林哲熹、薛仕凌、郭雪芙等卡司，全劇共9集，將於28日上架Netflix。（編輯：張芷瑄）1111027