「她和她的她」揭職場性別歧視 許瑋甯未婚難升遷

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演員許瑋甯（右）在影集「她和她的她」中飾演職場女強人，劇中升遷機會卻遭男同事吳慷仁（左）空降截胡，想跳槽其他公司卻又因未婚被對方打槍。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月13日

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）影集「她和她的她」透過層層拆解女主角許瑋甯所陷入的兩個世界，帶出職場性別歧視、數位性暴力議題，她更因未婚無法升遷，還被其他公司高層諷刺「漂亮單身女人會惹麻煩」。

許瑋甯在「她和她的她」中飾演的職場女強人林晨曦，即使有令人稱羨的成就，仍因空降主管職的男同事杜駿儒（吳慷仁飾）出現，受到老闆背後嘲諷：「女人很麻煩，萬一將來結婚懷孕什麼的，工作升遷還是要以男人為主。」

面對男同事的騷擾和暗算，許瑋甯感嘆劇中角色一開始為生存，選擇不斷隱忍，受邀到其他公司面試時，又因未婚遭對方高層打槍：「希望妳能以已婚身分來就職，畢竟漂亮單身的女人在公司會惹來一些麻煩，最近有打算結婚嗎？」

許瑋甯認為，角色除了有不為人知的過去，這類隱性的歧視或職場霸凌，也是間接導致她產生巨大的心理壓力因素之一。

許瑋甯分享，「不論社經地位如何，都有機會碰到這些事情，可能會帶著過去結痂的傷痛到成長後的家庭或是職場，在未來的某一天因為類似的問題而爆發。我也因為飾演這個角色後開始理解，也發現受害者的『重要他人』，能做的就是陪伴和傾聽，給彼此更多的時間和空間。」

全劇在懸疑、刑偵劇情外，還涵蓋「男性職場性騷擾」、「數位性暴力」等題材，演員李霈瑜也透過劇組分享，自己飾演的角色初入職場，就勇敢揭穿男同事柯迪洋（林哲熹飾）遭性騷擾及公司陪酒文化，是相當艱難任務。

林哲熹則說：「收到劇本時，角色描述是職場上被騷擾的小鮮肉，看到就覺得很有興趣，我那時剛年滿30歲還能夠演小鮮肉，就馬上答應了，加上男生被性騷擾這塊是很少遇見的題材，非常願意嘗試。」

温貞菱與薛仕凌兩位金鐘得主也共同詮釋一段失控的數位性暴力關係，温貞菱透露自己內心因此劇而有所感悟，並鼓勵所有女性：「在最脆弱的時候，也要相信絕對有人可以接住妳。」

對於影集嘗試的拍攝題材與手法，導演卓立表示，「這部影集只要能帶給任何一個同樣深陷痛苦深淵的觀眾一絲絲力量與安慰，我就很開心了。」

卓立說，希望台灣觀眾能看到，台劇在故事題材與敘事手法的突破及努力，也期待全球各地觀眾，有機會能透過Netflix看到台灣用這樣的故事呈現女性議題，我很珍惜這份創作自由，也告訴自己要心存敬畏。

「她和她的她」28日將於Netflix上線。（編輯：張雅淨）1111013

影集「她和她的她」中，演員温貞菱（右）與薛仕凌兩名金鐘得主同台飆戲，詮釋一段失控的數位性暴力關係。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月13日