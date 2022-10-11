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台北女子圖鑑迴響兩極 桂綸鎂感謝真實批評聲音

2022/10/11 13:32（10/11 13:49 更新）
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（中央社記者葉冠吟台北11日電）金馬影后桂綸鎂主演的影集「台北女子圖鑑」播出後評價兩極，日前在節目被問及如何看待網友「直接」的觀後感，桂綸鎂感謝大家很真實的表達，還打趣要將批評跟稱讚的報紙裱框。

桂綸鎂、夏于喬、林思宇最近到藝人黃子佼主持的「佼心食堂」宣傳作品時，黃子佼直接拿出兩份報紙，一篇標題寫著「台北女子圖鑑」被罵翻，另一篇則透過社論大力稱讚，讓黃子佼直言：「自己去看，有共鳴就是好戲。」

面對網友在網路毫不留情的觀後感，桂綸鎂表示，她很謝謝每一名觀眾，「他們這些很真實的表達，都是我未來創作很珍貴的意見。」黃子佼也緩頰表示就是演戲而已，不必糾結台南真正的樣貌是否如此，桂綸鎂現場也大方收下黃子佼帶來的兩份報紙，開玩笑說要帶回去裱框。

黃子佼也當面向桂綸鎂求證，表示和太太孟耿如一起追劇時，就發現有場戲似乎不連戲，指出桂綸鎂在跟王柏傑拿名產時，原本提起一包產品後開始跟他講話，但鏡頭一切換，提著的動作卻變成抱著，在0.1秒間換了手勢，讓被抓包的桂綸鎂也只能害羞掩嘴淺笑。

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3人也被問到如果能和「台北女子圖鑑」的演員交換身分，會想體驗誰的人生？桂綸鎂表示，很好奇「五月天」成員石頭的樂團生活，夏于喬則點名禾浩辰，想知道當壯碩小鮮肉的感受。林思宇看向桂綸鎂，羨慕當影后的感覺，馬上被黃子佼揶揄「想篡位」。

「台北女子圖鑑」劇中演到許多面向的職場生態，桂綸鎂透露出道前，她曾在電影院裡賣爆米花，非常喜歡「鏟」爆米花的動作，也頗嚮往在劇團從事幕後工作；林思宇則表示如果沒進演藝圈，可能會按照所學，成為理財分析師；夏于喬也說若是不當藝人，她應該會發揮音樂專業，成為音樂老師或是報考國樂團。（編輯：陳政偉）1111011

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