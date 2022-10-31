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「她和她的她」飆演技心太累 許瑋甯靠睡覺放空

2022/10/31 13:10
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（中央社記者葉冠吟台北31日電）演員許瑋甯和李程彬在影集「她和她的她」飆演技，皆一人分飾兩角獲網友好評，作品更飆上Netflix台灣節目排行榜第2名。許瑋甯吐露拍戲拍到心很累，一回家得倒頭大睡。

兩人日前在藝人黃子佼主持的節目「佼心食堂」暢聊作品，戲分吃重、詮釋性暴力受害者的許瑋甯分享，每個角色都不輕鬆、有各自課題，現場所有人情緒都很重，氣氛也很凝結。

許瑋甯承認，飾演的「林晨曦」很有挑戰性，讓她拍到心很累，尤其跟飾演父母的伊正、丁寧對戲時，光看到劇中家人就會忍不住掉淚，「每一場我都要瘋掉了。」

為了緩解這些情緒，許瑋甯表示會趁導演喊卡時，獨自到角落或上車沉澱休息，並透露不把情緒帶到現實生活的方式，就是一回家馬上睡覺，或小酌、泡澡，讓自己放空。

相較之下李程彬在劇中出場時輕鬆愉快許多，尤其扮演台客刑警的台灣國語口音，時常能逗樂對戲演員。但他同樣為區分兩個角色下足功夫，當從上班族切換成刑警時，皮膚還得整個噴黑，希望從外型到性格絕不讓觀眾混淆。

過去李程彬常被粉絲暱稱是「小彭于晏」，他坦然接受、笑說「還滿爽的」，不過現在他已靠作品走出自己的路，希望未來有機會挑戰更多草根邊緣人角色。

在採訪過程，聊到許瑋甯的出道作已是近19年前，讓她嚇了一跳，坦言19歲的自己把拍戲當成社團活動，直到真的變工作才感覺演藝領域博大精深。

已奪下金鐘女配角獎、北影影后的許瑋甯，回憶有次在電影「想飛」片場遇到導演李安來探班，對方和她聊到，自己認為當演員最重要的是「保持那份純真」，告訴她要記得天真的眼神。

許瑋甯後來才發現這並不容易，加上年紀增長、角色複雜程度提高，要做到不忘初心確實有難度。

不過如果重來一次，許瑋甯表示，她還是願意成為演員；李程彬也同樣贊成，樂於透過演戲體驗不同人生。許瑋甯原本就把演戲當成理想，而演員可以讓觀眾看到社會百態，對她來說相當有意義。（編輯：張雅淨）1111031

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