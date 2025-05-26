加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 娛樂

李程彬「成功路上」大秀舞技 自嘲肢體障礙

2025/5/26 19:21（5/26 20:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
演員李程彬（右）在戲劇「成功路上」突破自我大秀舞技，他自認是肢體障礙，為演好這場戲，特別上了舞蹈課。（華視、公視台語台提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月26日
演員李程彬（右）在戲劇「成功路上」突破自我大秀舞技，他自認是肢體障礙，為演好這場戲，特別上了舞蹈課。（華視、公視台語台提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北26日電）演員李程彬在戲劇「成功路上」飾演穿越到1989年的「8+9」，他表示，全台語演出是一大挑戰，跳舞也是他的罩門，為此特別去上4小時的舞蹈課，自嘲有肢體障礙。

李程彬在「成功路上」有舞蹈戲，以誇張的方式詮釋，盼吸引觀眾目光。李程彬自認是肢體障礙，為演好這場戲，開拍前先請老師將舞編好，上課後努力練習將舞步記熟完成拍攝，好在成果不錯，也在舞蹈方面跨出一大步。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

劇中探討人生選擇的困難，同劇演員許莉廷分享在準備升大學時也面臨抉擇，她表示，「因為當時沒有考上理想的科系，最後決定休學重考，看著其他同學都已經進入大學，而自己跟別人不一樣，是一件十分沒有安全感的事情。」

儘管如此，許莉廷還是鼓起勇氣跨出一步，「現在可以以演員的身分努力，並獲得各種演出的機會，真的是太好了，也謝謝所有發生過的事情。」（編輯：張雅淨）1140526

#李程彬
#成功路上
李程彬
公視奇幻輕喜劇「成功路上」 登Netflix排行榜李程彬「成功路上」熱到崩潰 導演喊卡秒衝冷氣房
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：