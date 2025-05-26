李程彬「成功路上」大秀舞技 自嘲肢體障礙

（中央社記者洪素津台北26日電）演員李程彬在戲劇「成功路上」飾演穿越到1989年的「8+9」，他表示，全台語演出是一大挑戰，跳舞也是他的罩門，為此特別去上4小時的舞蹈課，自嘲有肢體障礙。

李程彬在「成功路上」有舞蹈戲，以誇張的方式詮釋，盼吸引觀眾目光。李程彬自認是肢體障礙，為演好這場戲，開拍前先請老師將舞編好，上課後努力練習將舞步記熟完成拍攝，好在成果不錯，也在舞蹈方面跨出一大步。

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劇中探討人生選擇的困難，同劇演員許莉廷分享在準備升大學時也面臨抉擇，她表示，「因為當時沒有考上理想的科系，最後決定休學重考，看著其他同學都已經進入大學，而自己跟別人不一樣，是一件十分沒有安全感的事情。」

儘管如此，許莉廷還是鼓起勇氣跨出一步，「現在可以以演員的身分努力，並獲得各種演出的機會，真的是太好了，也謝謝所有發生過的事情。」（編輯：張雅淨）1140526