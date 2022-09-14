楊凡「繼園臺七號」心念缺吳彥祖 本尊竟馬上來電

動畫電影「繼園臺七號」集結藝人張艾嘉、趙薇等獻聲，導演楊凡（圖）14日受訪時表示，當初能把片子完成就覺得很了不起，沒想過要找明星客串助陣。（CATCHPLAY＋提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月14日

（中央社記者葉冠吟台北14日電）曾執導電影「海上花」的導演楊凡，將在台灣舉辦個人經典作影展，今天和動畫導演謝文明出席媒體茶敘，透露製作動畫電影「繼園臺七號」時，總覺得缺少吳彥祖不圓滿，沒想到本尊竟立即來電。

楊凡與謝文明合作完成的動畫長片「繼園臺七號」，3年前勇奪威尼斯影展最佳劇本獎肯定，並入選安錫國際動畫影展「特別放映單元」，配音陣容堅強，集結張艾嘉、趙薇、馮德倫、吳念祖等巨星獻聲，連導演陳果都願為一隻貓咪配音，笑說自己好比是「米高梅的獅子」。

楊凡說，當初能把片子完成就覺得很了不起，沒想過要找明星客串助陣。後來是張艾嘉主動詢問「要不要我配個音」，又覺得只有一句台詞的角色不過癮，楊凡就直接把她升格成女主角「虞太太」，大讚張艾嘉一進組讓整個作品都不一樣。

巧妙的是，楊凡回憶作品接近收尾時，總覺得片子不完整，心裡暗想缺了吳彥祖參與，混音師也恰好認為有個角色的慘叫聲不對。就在同一時間，吳彥祖忽然打了通長途電話過來，說隔天要來香港，樂得楊凡馬上把他拉進錄音室，並滿意表示，「他配了後，這個電影就圓滿了。」

楊凡過去曾與張曼玉、鍾楚紅、張艾嘉、馮德倫、吳彥祖等人合作，他表示，自己至今很感恩，「這些人隔了這麼多年，仍保持清高的風格，沒有被浪打歪墮落，留下一個好的印象，不是他們的話，我早就不拍電影，電影是多麼黑暗的事業」。

楊凡透露，有很多人遊說他重拍電影「流金歲月」、「美少年之戀」，但都被他拒絕了，因為不想做已做過的事，人要往前看，日子也要繼續往前走。目前74歲的他坦言年事已高，拍片需要精力，現今身體難以負荷，恐怕暫時不會有新作。

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「繼園臺七號」以1960年代香港為背景，楊凡把它視為一封獻給香港的情書，長居香港幾十年，他感性表示，「很多時候潮流過來，一個浪打過來，禁不起就會散」。面對今昔香港變遷，楊凡認為香港沒什麼不同，「以前大家都移民時我沒有走，現在更加不會走。香港真的對我很好，是個寬容的地方。」

楊凡坦言，「繼園臺七號」內容元素眾多，觀眾不容易消化，很像一種做菜的方式，「把很多材料放在一起，做得好就是佛跳牆，做得不好就是雜碎，是佛跳牆還是雜碎由觀眾決定。」但這部作品是集結他所有電影之大成，希望有機會在台灣大銀幕上給影迷看，也將與其他6部經典作於23日展開的「芳華虛度」影展放映。（編輯：張雅淨）1110914

資深導演楊凡（左）與台灣動畫導演謝文明（右）合作打造動畫長片「繼園臺七號」，當年勇奪威尼斯影展最佳劇本肯定。（CATCHPLAY＋提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月14日