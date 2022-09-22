007電影製片：新龐德將效忠英王 人選尚未決定

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（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）007系列電影長年製片布洛克里今天表示，主角詹姆士龐德下一位人選角色將效忠英國與新國王；但她也透露，製片公司尚未與新東家亞馬遜就這個諜報電影系列未來方向展開討論。

布洛克里（Barbara Broccoli）與同為007電影製片的同母異父兄長威爾森（Michael G. Wilson），今天在美國洛杉磯好萊塢知名的中國戲院（TCL Chinese Theatre）前留下名人手印，隨後接受法新社專訪，談論至今已有25部作品的007電影未來方向。

最近一部007電影是2021年的「007：生死交戰」（No Time To Die），也是英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）擔綱飾演詹姆士龐德（James Bond）的最後一部，之後製片公司米高梅（MGM）已由美國科技業巨擘亞馬遜（Amazon）買下，這引發外界熱烈揣測，龐德這位全球最知名的虛構間諜角色將會有所改變。

布洛克里受訪時表示：「我們與亞馬遜的關係才剛開始，我們還沒真正開始投入下一部007電影。」

007系列電影是布洛克里的父親艾柏特．布洛克里（Albert Broccoli）60年前創立。身為這個電影系列的監護人，她說：「我們不會老是單純依賴過往榮耀，一直用同樣的配方。」

針對下一部007電影，謠言與外界揣測主要圍繞詹姆士龐德這位獲得殺人特許又風度翩翩的超級間諜主角，將由誰來飾演。

丹尼爾克雷格當時成為新任詹姆士龐德時引發爭議，主要針對他的金髮和粗獷的外表。但他主演的5部007電影打破票房紀錄，其中2012年的「007：空降危機」（Skyfall）全球票房超過10億美元。

有影迷揣測，下一位龐德可能首度由非白人演員飾演。至於是否會有女龐德，則遭到布洛克里否認。

她說，「有些特定的公式元素」將維持不變，「核心人物詹姆士龐德是這個系列電影最重要的成分。我們相信他是正直的，他替女王及現在的國王與國家服務」。

「他不是為了自身個人利益。他的任務是試圖讓世界是個更安全的地方。所以我想這是我們絕對不會改變的部分。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110922