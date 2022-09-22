「換個爸媽過幾天」直視親子衝突 盼重啟家庭對話

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親子實境節目「換個爸媽過幾天」找來國小、國中、高中各2組孩子，記錄他們到接待家庭生活的8天點滴，最終邀請真實爸媽進攝影棚，與孩子面對面坐下來，在專業建議輔助下，直視家庭內部問題。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月22日

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）親子實境節目「換個爸媽過幾天」，打破以往形式，讓家庭易子而教，直視衝突，獲得許多家長廣大迴響。製作人傅偉智說，世界上沒有完美的家庭，期待藉此重啟親子間的對話。

「換個爸媽過幾天」找來國小、國中、高中各2組孩子，記錄他們到接待家庭生活的8天點滴，最終邀請真實爸媽進攝影棚，與孩子面對面坐下來，在身心科醫師馬大元與演員李霈瑜陪伴下觀看影片，時而激辯、時而落淚，在專業建議輔助下，直視家庭內部問題。

節目中，從飼養寵物、手機成癮及情緒障礙3大議題，讓一家人探索自我，也試圖找到親子衝突解方，就像一場大型社會實驗。

傅偉智接受中央社記者專訪時分享，節目發想源自個人經驗，從小到大爸媽總覺得孩子做得不夠好，即便已50多歲，依舊會被擔心這、擔心那，「讓我懷疑，我真的有那麼不好嗎？我想很多小孩也是這樣，想把心聲轉成行動。」

傅偉智表示，節目試圖去圓孩子的夢，找到一組符合他們渴望的父母，例如在家玩手機被限制，就把他媒合到不限制網路使用的家庭。

但真的有比較好嗎？傅偉智說，節目名稱原本設定是「我的完美家庭」，其實帶有些許諷刺，「因為沒有完美的家庭，接待家庭也有自己的問題，最希望的是爸媽學會能放鬆、也尊重孩子」。

不過，曝光家庭對立面的題材過於敏感，一度被公司打槍，認為難以執行。所幸在製作團隊深入田調及身兼顧問的馬大元支持下，認為藉易子而教的換位思考，對孩子和家長都有助益，才讓節目有機會推動。

傅偉智回憶，個案甄選初期，許多家長以為是讓孩子體驗不同生活的活動，大量湧入近90組人選報名，但經過家庭訪談、口條能力篩選後，所剩無幾。

節目企編楊惠雯、吳建瑱補充，「很常聊完後反而大人退縮了，他們只想把孩子送出去，但我們更想知道的是原生家庭怎麼了。」兩人強調，最終參與者都是萬中選一，且親子都持開放態度、願意面對問題，「站出來已經很難了，希望外界不要對他們貼標籤。」

基於促成溝通、檢視問題的節目初衷，傅偉智指出，製作團隊在不干預拍攝、主角行徑為優先前提下，持續在拍攝期間與孩子做攝後訪問，並安排心理師對談，竟慢慢勾出孩子們的內心話，在主角之一、沉迷手機遊戲的國中生宏澧身上就看到轉變。

宏澧在換宿過程，一度專注於玩手機，對寄宿家庭嚎啕大哭的妹妹置之不理，也冷處理流淚的Home媽，剛開始讓鏡頭後的所有人都很震驚。在攝後訪問時，當製作人問宏澧：「聽媽媽說你是很善良的人，小學老師難過時，還會寫紙條安慰對方。」宏澧卻立即自責的瞬間落淚。

宏澧透露，家中哥哥、姊姊都很優秀，爸媽又曾說過在外就是代表他們一家人，讓他小小年紀就很有壓力，要求自己在外當好孩子，不能表現不好；直到小六接觸到手機世界後，發現手機世界很輕鬆，就想躲進這個「比較容易」的世界。過程也讓棚內錄影的宏澧爸媽聽見兒子的心聲。

傅偉智說，初期確實很擔心被攝者遭酸民攻擊，拍攝結束後也持續追蹤關心，但後來發現從小孩、家長到寄宿家庭的回饋都很正向，甚至兩家人變成好友。宏澧也在事後採訪時回應：「其實手機不是壞的東西，壞的是我」，知道過去使用方式是錯誤的，更無懼不好的一面被拍下，「反正最糟的都被看見了，以後就沒什麼值得害怕」。

傅偉智說，不論大人、小孩，問題得被意識到後才有改變的可能，「這次沒做好沒關係，讓我們用對的方式，5分、5分慢慢進步」，世界上沒有完美家庭，但有重啟對話、彼此聆聽溝通的家庭。

「換個爸媽過幾天」每週五晚上9時在公視主頻道首播，公視+同步上架。（編輯：張雅淨）1110922

親子實境節目「換個爸媽過幾天」製作人傅偉智（左）說，不論大人、小孩，問題得被意識到後才有改變可能，「這次沒做好沒關係，讓我們用對的方式，5分、5分慢慢進步」，世界上沒有完美家庭，但有重啟對話、彼此聆聽溝通的家庭。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月22日

親子實境節目「換個爸媽過幾天」讓家庭易子而教，直視衝突，被拍攝者之一的宏澧（藍衣者）重度手機成癮，讓爸媽很頭疼，在家常被限縮使用時間，製作單位特別幫他找了一個不限網的換宿家庭。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月22日