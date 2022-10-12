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「當男人」監製群新作 程偉豪預告有最赤裸許光漢

2022/10/12 19:03
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（中央社記者王心妤台北12日電）國片「當男人戀愛時」原班監製群推新作品「關於我和鬼變成家人的那件事」，並由許光漢、林柏宏、王淨主演。導演程偉豪也預告會看到最赤裸的許光漢、「恥」度全開的林柏宏。

「關於我和鬼變成家人的那件事」故事描述許光漢飾演一名衝動辦案的直男警察，蒐證過程將地上紅包撿起，意外牽起和林柏宏飾演的同志男鬼姻緣，王淨則是想擺脫花瓶標籤的女警。

程偉豪首度結合靈異、偵探及喜劇，他表示一直很想嘗試喜劇，不只3名主角會有新風貌，「還有最幽默的程偉豪。」許光漢笑說演戲是掉入程偉豪的圈套，第一次看到劇本就覺得很新鮮，「雖然拍攝的每天都在後悔接戲與成就達成的情緒來回，但還是很想突破跟挑戰自己的底線在哪裡。」

林柏宏則表示，「因為在電影中只有許光漢看得到我，其他演員都只能對我視而不見，像這是我第一次和王淨合作，我和她有很多場重要的車戲，但拍攝時，王淨是無視我的狀態，我們好像有對戲又好像沒有合作到。」

「關於我和鬼變成家人的那件事」將於明年2月10日上映。（編輯：張芷瑄）1111012

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