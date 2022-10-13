孟婆客棧入圍金鐘4獎 唐美雲感謝亡母一路支持

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歌仔戲天后唐美雲（圖）打造歌舞情境喜劇「孟婆客棧」，今年獲得第57屆金鐘獎4項提名，她13日受訪表示，「孟婆客棧」入圍有兩個意義，一是對媽媽的交代，二是感謝一路以來盡心盡力的工作夥伴。（民視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月13日

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）歌仔戲演員唐美雲斥資破億製作的歌舞情境喜劇「孟婆客棧」今年入圍金鐘4獎，今天劇組辦餐會，唐美雲說，這部戲是入行以來最大挑戰，得知入圍後，她覺得對已故的媽媽有交代了。

「孟婆客棧」入圍本屆金鐘最具潛力新人、節目創新、視覺特效、造型設計獎，日前也獲得2022亞洲影藝創意大獎最佳音效、剪輯和攝影3項提名，讓台灣歌仔戲被國際看見。

唐美雲表示，「孟婆客棧」入圍有2個意義，一是對媽媽的交代，二是感謝一路以來盡心盡力的工作夥伴。她也說這部戲是自己從影以來最大挑戰，斥資新台幣1.1億元打造，中間還一度因資金沒到位，後製被迫暫停，困難重重，甚至還有3000萬貸款未償還，「但沒關係，人活著就還有希望，我也還有在繼續做事」。

近期原本連續4場在國家戲劇院演出的戲「光華之君」，因開演前主要演員確診COVID-19而臨時取消，唐美雲說：「我現在很樂觀，很多當下的決定就是捨得，這個捨得能換來參與者的平安和品質，我不願意將就」。

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今年4月，唐美雲的媽媽、國寶級歌仔戲演員唐冰森病逝。唐美雲表示，母親一直是她的正能量補給站，一路陪她走過「孟婆客棧」的發想、製作，「媽媽看到我花了這個天文數字，沒有怪我、罵我，只跟我說可以做我的後盾，讓我很感動」。

至於4獎中最想拿哪個，唐美雲說，2001年就曾以「北港香爐」奪下金鐘獎最佳女主角，她個人比較期待節目創新獎能開胡，「我這次擔任製作人，是新身分，意義很不一樣，謝謝評審看到我們的努力，這是台灣過去從沒做過的，是很大的跨界」。（編輯：張芷瑄）1111013