天字第二號致敬老間諜片 郁方誤食綠乖乖秒斷訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤高雄16日電）電視電影「天字第二號」在高雄電影節首映。女星郁方片中飾演面臨間諜老公外遇，展開爾虞我詐過程；談到拍攝趣事，郁方意外將攝影機前綠乖乖吃掉，不料機器馬上斷訊。

「天字第二號」男主角馬力歐、郁方、李亦捷，以及導演吳宗叡、製作人陳南宏今天接受媒體聯訪。電影名稱致敬台語間諜片「天字第一號」，全片以視訊畫面串起故事，3名演員在不同房間視訊演戲。演員群表示，對著鏡頭演獨角戲很困難，因網路延遲，做反應也要慢半拍，相當考驗演技。

被問到拍攝趣事，吳宗叡表示，有天郁方不小心把攝影機前的綠色乖乖吃掉，沒想到攝影機馬上斷訊；郁方笑說：「那時候拍到下午4點多，肚子一陣餓就看到電線團上有包綠色乖乖，想說怎麼那麼好，還幫我準備下午茶，當然馬上就拿來吃掉。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馬力歐片中與「小三」李亦捷有閩南語談情說愛的橋段，他稱是從影以來最大尺度。馬力歐笑說，這是整部戲最擅長的部分，但困難的是要對著螢幕演戲，因為沒有眼神交流，一開始還不太習慣；他打趣表示，「我本來就猥褻，要我演正經的反而很難」。

馬力歐表示，這部片是寫實類型的喜劇，很多時候反而要收斂誇張的表現，導演認為，雖然要逗笑觀眾，還是要貼近日常生活與一般的反應。李亦捷則為戲放下宜蘭腔，苦心練出泉州腔。（編輯：陳仁華）1111016