許芳宜半自傳式電影「我心我行」 孫翠鳳跨刀相挺

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）舞蹈家許芳宜半自傳式電影「我心我行」入圍本屆金馬3大獎，更成功入選2022倫敦東亞影展正式競賽片，全片卡司華麗，歌仔戲國寶孫翠鳳也跨刀相挺。

「我心我行」團隊星光熠熠，導演由「刺客聶隱娘」攝影、金馬最佳攝影得主姚宏易擔綱，配樂也是侯孝賢老班底、金馬最佳原創電影音樂得主林強操刀。全片以特殊的現代舞劇形式，呈現這位來自台灣宜蘭、揚名美國紐約的國際舞蹈家。電影以雙線式敘構4段許芳宜的生涯節點，分別是「啟萌」、「立志」、「揚名」、「歸國」，孫翠鳳即是出現在影響許芳宜深遠的「啟萌」部分。

許芳宜憶及對舞蹈發生興趣，源於幼年在戲院看到後台的粉墨人生。當時被漂亮戲服和妝容震懾的小芳宜，內心萌生對舞台的嚮往，加上歌仔戲身段深深吸引她，讓許芳宜從小就開始學民俗舞蹈、進而芭蕾舞，最終展開璀璨的舞蹈人生。

許芳宜回憶：「小時候第一次被表演吸引是野台的歌仔戲。」演員在台下裝扮，在眉、眼、唇之間仔細用筆畫著，細緻的線條、柔和的鬢角、點上胭脂，穿戴著閃亮浮誇的頭飾與裝扮。「他們是三國的曹操、關公、是陳三五娘也是山伯與英台。」用現代話形容，就像是「真人版的漫威英雄野台系列」。

為了這段許芳宜的童年經驗，電影公司找上孫翠鳳，孫翠鳳馬上答應扮演那位在後台被許芳宜窺視的名伶。孫翠鳳還慷慨出借戲班裡的行頭供團隊使用。

許芳宜非常感謝孫翠鳳的挹注，讓電影大大增色。「台上台下的真實與虛幻帶我進入異想世界，這是在我小時候接觸舞蹈，第一次上台時出現的強烈感覺。」

「台上十分鐘，台下十年功，我沒看見辛苦，只看見希望。」許芳宜主演的半自傳電影「我心我行」，11月11日將在全台威秀院線及獨立藝術電影院正式上映。（編輯：屈享平）1111017