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五月天跨年演唱會復刻10年前諾亞方舟 桃園連唱8場門票22日開賣

2022/10/17 19:01（10/17 19:26 更新）
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樂團五月天將從12月23日起在桃園國際棒球場舉辦8場「諾亞方舟十週年進化」復刻限定版演唱會，陪伴台灣歌迷跨年。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月17日
樂團五月天將從12月23日起在桃園國際棒球場舉辦8場「諾亞方舟十週年進化」復刻限定版演唱會，陪伴台灣歌迷跨年。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月17日
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（中央社記者葉冠吟台北17日電）幾乎每年都陪台灣歌迷跨年的樂團五月天，今年也沒有爽約，今天公布演唱會資訊，將從12月23、24、25、30、31日，一路唱到2023年1月1、7、8日，在桃園國際棒球場連唱8場。

五月天所屬的相信音樂表示，2012年「諾亞方舟」巡迴演唱會創下了五月天新的里程碑，緊扣當時高度討論的「世界末日」話題，締造世界40個城市、感動了248萬顆心。

10年後的2022年「諾亞方舟十週年進化」復刻限定版演唱會，五月天將以音樂陪伴與大家一次次重生，不僅傳承復刻當年乘風破浪勇敢出航的精神，更將結合這十年來與時俱進、升級進化的高規格高質感現場演出製作，帶來耳目一新的視覺聲光震撼感官刺激。

五月天從2020年「突然好想見到你」線上演唱會、2021年「好好好想見到你」跨年演唱會，齊心為明日努力直至今日，2022年由五月天再次帶領重登「諾亞方舟」航向2023年，用音樂相互珍惜、打氣，拋開煩悶不愉快。

這次「2023諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」門票將於22日開賣，早上10時為玉山卡友專區，限區限量售完為止；11時全區全面首賣。（編輯：管中維）1111017

樂團五月天12月23日起將在桃園國際棒球場舉辦8場「諾亞方舟十週年進化」復刻限定版演唱會，不僅傳承復刻當年乘風破浪勇敢出航的精神，更將結合這十年來與時俱進、升級進化的高規格高質感現場演出製作。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月17日
樂團五月天12月23日起將在桃園國際棒球場舉辦8場「諾亞方舟十週年進化」復刻限定版演唱會，不僅傳承復刻當年乘風破浪勇敢出航的精神，更將結合這十年來與時俱進、升級進化的高規格高質感現場演出製作。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月17日
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